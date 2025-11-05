Esquenta Enem busca motivar alunos da rede pública na reta final do exame

Esquenta Enem: atividades buscam reduzir a ansiedade dos estudantes antes das provas / Crédito: Yuri Martins/Divulgação

Às vésperas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), promove o Esquenta Enem. O evento de preparação, de 4 a 7 de novembro, antecede as provas no domingo e prevê o fortalecimento da confiança dos estudantes. Desde 2023, a iniciativa apresenta atividades para reduzir a ansiedade, estimular a autoestima dos participantes e reforçar as habilidades socioemocionais. Nesta edição, a abertura contou com palestra do ex-aluno da rede pública estadual, João Pedro Uchoa, estudante de Matemática na Universidade Federal do Ceará (UFC).

“A minha experiência foi muito boa no Ensino Médio, porque eu aproveitei todas as oportunidades. Eu tive uma virada de chave no primeiro ano em uma eletiva de Matemática, com uma professora que explicava de uma maneira que todo mundo entendia”, relembra João Pedro ao O POVO. App MEC Enem pode ser usado até sábado, 8, diz ministro da Educação | CONFIRA O universitário relata que “sempre quis mudar de vida” e encontrou na educação um espaço para transformar a sua realidade. “Eu estou levando essa mensagem de esperança. Por mais que você ache que não é o seu lugar, você consegue produzir conhecimento, produzir ciência, você consegue ser pesquisador, professor, médico, advogado, o que você desejar”, ressalta. “Nós resistiremos e iremos ocupar as universidades, os lugares que são nossos por direito”.

Redação Enem 2025: CONFIRA dicas e exemplos de textos com boas notas Esquenta Enem: veja horário para os dias 6 e 7 de novembro Para Bruna Leão, coordenadora de Protagonismo Estudantil da Seduc, a proposta do Esquenta Enem é trazer uma “programação mais lúdica”, incluindo alimentos como pipoca e algodão doce entre as atividades para desestressar. “A gente trabalha nesse encorajamento do estudante. E ele consegue ver isso através de um estudante, colega dele, que esteve na escola pública e que enfrentou os mesmos desafios”, explica.

Além do Esquenta, durante todo o ano a equipe promove aulões preparatórios e acompanha os estudantes, desde a inscrição até os dois dias de provas. “A gente percebe aí o diferencial nesse estudante, vê ele mais confiante. Estar lá é um apoio para eles”. O serviço, que iniciou na terça-feira, 4, no Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) da Barra do Ceará, segue até os dias 6 e 7 novembro. Confira a programação abaixo: