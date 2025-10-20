Fim de semana termina com 23 homicídios em todo o Ceará

Pacatuba foi um dos municípios onde foram registrados homicídios nesse último fim de semana no Ceará. Ao todo, 23 assassinatos ocorreram no Estado, conforme a SSPDS / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesse último fim de semana, 23 homicídios foram registrados no Ceará, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foram 10 mortes registradas no sábado, 18, e outras 13 no domingo, 19. Trata-se de um número ligeiramente maior que a média de assassinatos registrada no Ceará neste ano.

Como O POVO já mostrou, o triplo assassinato ocorreu em uma casa onde estavam seis pessoas. A reportagem apurou que o crime teria relação com a disputa entre facções criminosas que agem na região.

Mais cedo, ainda no sábado, outro homicídio foi registrado na Granja Lisboa, mas não se sabe ainda se o caso tem relação com o triplo assassinato.

Já no domingo, os assassinatos ocorridos em Fortaleza foram registrados nos bairros Rodolfo Teófilo, Barroso e Parque Santa Rosa. Na madrugada desta segunda-feira, 20, um homem foi morto e uma mulher baleada na comunidade da 30 de Abril, localizada no bairro Boa Vista.