Fim de semana termina com 23 homicídios em todo o Ceará

Fim de semana termina com 23 homicídios em todo o CearáTrata-se de um número ligeiramente maior que a média de assassinatos registrada no Estado neste ano. Somente em Fortaleza, foram sete mortes do tipo
Nesse último fim de semana, 23 homicídios foram registrados no Ceará, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foram 10 mortes registradas no sábado, 18, e outras 13 no domingo, 19. Trata-se de um número ligeiramente maior que a média de assassinatos registrada no Ceará neste ano.
Ainda de acordo com a SSPDS, os sábados costumam ser os dias mais violentos da semana no Ceará, com uma média de 10,6 homicídios — os dados são referentes ao período que vai de janeiro a setembro de 2025. Já os domingos, segundo dia mais violento da semana, têm uma média de 9,42 mortes.
Os homicídios desse último fim de semana ocorreram em: Fortaleza (7), Maracanaú (3), Juazeiro do Norte, Saboeiro, Tauá (2), Choró, São Gonçalo do Amarante, Maranguape, Pacatuba, Pacajus, Itarema, Salitre, Itapajé e Morada Nova.
Leia mais
Na Capital, o fim de semana foi marcado por um triplo homicídio ocorrido no sábado no bairro Granja Lisboa. No crime, outras duas pessoas foram baleadas, tendo sido socorridas a uma unidade de saúde.
Como O POVO já mostrou, o triplo assassinato ocorreu em uma casa onde estavam seis pessoas. A reportagem apurou que o crime teria relação com a disputa entre facções criminosas que agem na região.
Mais cedo, ainda no sábado, outro homicídio foi registrado na Granja Lisboa, mas não se sabe ainda se o caso tem relação com o triplo assassinato.
Já no domingo, os assassinatos ocorridos em Fortaleza foram registrados nos bairros Rodolfo Teófilo, Barroso e Parque Santa Rosa. Na madrugada desta segunda-feira, 20, um homem foi morto e uma mulher baleada na comunidade da 30 de Abril, localizada no bairro Boa Vista.
Mulher morta em Saboeiro após se recusar a envenenar comida de PMs
Já no Interior, o fim de semana foi marcado pelo assassinato de Antônia Ione Rodrigues da Silva, de 45 anos, em Saboeiro, na região Centro-Sul do Estado. Bira, como era conhecida, foi morta a tiros e golpes de facadas, dentro da própria casa, por volta das 2 horas da madrugada de sábado.
Salomão de Freitas Coelho e João Paulo Benício de Freitas foram presos suspeitos de envolvimento com o crime, o que eles negam. Um adolescente também teria participado do assassinato. Auto de Prisão em Flagrante (APF) narra que Antônia Ione havia discutido com o adolescente, que teria ameaçado-a de morte.
“Apurou-se, ainda, que a vítima era pessoa conhecida por colaborar com a Polícia Militar, tendo inclusive trabalhado como cozinheira do destacamento local, e que os investigados, supostamente integrantes de facção criminosa (Comando Vermelho), teriam anteriormente tentado convencê-la a envenenar a comida dos policiais, o que ela se recusou a fazer”, consta na decisão da audiência de custódia que decretou a prisão preventiva dos suspeitos.