Homem alegava ritual espiritual para estuprar adolescente no Ceará

Homem alegava ritual espiritual para estuprar adolescente no CearáSuspeito do crime foi preso por policiais militares e encaminhado à delegacia, onde foi autuado por estupro e violação sexual mediante fraude
Uma adolescente de 16 anos de idade foi vítima de estupro no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no sábado, 18. O suspeito do crime foi preso em flagrante por policiais militares.
O Boletim de Ocorrência (B.O) obtido pelo O POVO mostra o relato de que a vítima estava frequentando um terreiro de umbanda e que o ajudante do pai de santo procurou a adolescente afirmando que para que ela atingisse a maturidade espiritual precisava passar por uma espécie de ritual, que consistia em fazer sexo anal com o homem.
"Para ela atingir rapidamente a maturidade espiritual teria que fazer um ritual de umbanda chamado EBÓ, (...) relatou a noticiante que ela teria que fazer sexo anal com ele, e caso não fizesse suas guias (entidades) protetoras a abandonariam", descreve o documento.
Por diversas vezes, o homem teria coagido a vítima. "A pomba gira baixou no pai de santo Gilvan e ela tem um recado para você", dizia o homem.
Em outro momento, no mesmo dia, o homem teria afirmado que se a vítima não saísse com ele "a entidade iria cobrar". "Você vai acabar se dando mal", dizia.
O homem teria levado a vítima para um local ermo e cometido o crime. Em seguida afirmou que a situação teria que ser mantida em segredo.
"Você deve esquecer o que aconteceu e não deve contar para ninguém, nem para o pai de santo, pois é algo oculto. Se contar, as entidades vão atrás de você", afirmou.
A vítima teria procurado o pai de santo, que a teria chamado de "sem vergonha", além de ter dado esconderijo para o suspeito de estupro.
Após a Polícia Militar receber informações sobre o crime, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foi autuado por estupro e violação sexual mediante fraude.