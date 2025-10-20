Homem alegava ritual espiritual para estuprar adolescente no Ceará

Suspeito de estuprar garota de 16 anos é preso / Crédito: leitor via WhatsApp

Uma adolescente de 16 anos de idade foi vítima de estupro no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no sábado, 18. O suspeito do crime foi preso em flagrante por policiais militares. O Boletim de Ocorrência (B.O) obtido pelo O POVO mostra o relato de que a vítima estava frequentando um terreiro de umbanda e que o ajudante do pai de santo procurou a adolescente afirmando que para que ela atingisse a maturidade espiritual precisava passar por uma espécie de ritual, que consistia em fazer sexo anal com o homem.

"Para ela atingir rapidamente a maturidade espiritual teria que fazer um ritual de umbanda chamado EBÓ, (...) relatou a noticiante que ela teria que fazer sexo anal com ele, e caso não fizesse suas guias (entidades) protetoras a abandonariam", descreve o documento. Por diversas vezes, o homem teria coagido a vítima. "A pomba gira baixou no pai de santo Gilvan e ela tem um recado para você", dizia o homem. Em outro momento, no mesmo dia, o homem teria afirmado que se a vítima não saísse com ele "a entidade iria cobrar". "Você vai acabar se dando mal", dizia. O homem teria levado a vítima para um local ermo e cometido o crime. Em seguida afirmou que a situação teria que ser mantida em segredo.