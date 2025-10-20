Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem alegava ritual espiritual para estuprar adolescente no Ceará

Suspeito do crime foi preso por policiais militares e encaminhado à delegacia, onde foi autuado por estupro e violação sexual mediante fraude
Jéssika Sisnando
Uma adolescente de 16 anos de idade foi vítima de estupro no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no sábado, 18. O suspeito do crime foi preso em flagrante por policiais militares. 

O Boletim de Ocorrência (B.O) obtido pelo O POVO mostra o relato de que a vítima estava frequentando um terreiro de umbanda e que o ajudante do pai de santo procurou a adolescente afirmando que para que ela atingisse a maturidade espiritual precisava passar por uma espécie de ritual, que consistia em fazer sexo anal com o homem. 

"Para ela atingir rapidamente a maturidade espiritual teria que fazer um ritual de umbanda chamado EBÓ, (...) relatou a noticiante que ela teria que fazer sexo anal com ele, e caso não fizesse suas guias (entidades) protetoras a abandonariam", descreve o documento.  

Por diversas vezes, o homem teria coagido a vítima. "A pomba gira baixou no pai de santo Gilvan e ela tem um recado para você", dizia o homem.

Em outro momento, no mesmo dia, o homem teria afirmado que se a vítima não saísse com ele "a entidade iria cobrar". "Você vai acabar se dando mal", dizia.

O homem teria levado a vítima para um local ermo e cometido o crime. Em seguida afirmou que a situação teria que ser mantida em segredo.

"Você deve esquecer o que aconteceu e não deve contar para ninguém, nem para o pai de santo, pois é algo oculto. Se contar, as entidades vão atrás de você", afirmou.

A vítima teria procurado o pai de santo, que a teria chamado de "sem vergonha", além de ter dado esconderijo para o suspeito de estupro.

Após a Polícia Militar receber informações sobre o crime, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foi autuado por estupro e violação sexual mediante fraude. 

