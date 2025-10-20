Frente fria pode alterar clima no Ceará nos próximos dias, aponta Funceme

Apesar da instabilidade, a previsão indica que as temperaturas continuam elevadas em boa parte do interior cearense. / Crédito: Jô Alves/Especial para O POVO

Uma frente fria que se aproxima do sul do Nordeste pode modificar as condições climáticas do Ceará nos próximos dias, conforme previsão elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgada nesta segunda-feira, 20. As alterações no cenário climático, impulsionadas pela frente fria, devem se manifestar a partir da madrugada e manhã desta terça-feira, 21, com instabilidades e possibilidade de chuvas em áreas do Cariri e do Sertão Central e Sertão dos Inhamuns.

A frente fria representa a área de transição entre duas massas de ar, onde uma massa de ar frio e seco avança e empurra outra de ar quente e úmido, provocando mudanças na atmosfera.

Influência se estende ao Ceará O meteorologista Vinicius Oliveira, da Funceme, explicou que o sistema está atualmente localizado entre o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, devendo se deslocar até o Nordeste da Bahia e Sergipe, o que pode influenciar o tempo no Ceará. “É importante destacar que, vindo a acontecer, estas precipitações deverão ser isoladas e não tão fortes”, afirmou o meteorologista nas redes sociais da Funceme.