Frente fria pode alterar clima no Ceará nos próximos dias, aponta Funceme

Frente fria pode alterar clima no Ceará nos próximos dias, aponta FuncemeMudança deve trazer chuvas isoladas para regiões do Cariri e Sertão Central, mas temperaturas continuam elevadas no Interior
Uma frente fria que se aproxima do sul do Nordeste pode modificar as condições climáticas do Ceará nos próximos dias, conforme previsão elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgada nesta segunda-feira, 20.
As alterações no cenário climático, impulsionadas pela frente fria, devem se manifestar a partir da madrugada e manhã desta terça-feira, 21, com instabilidades e possibilidade de chuvas em áreas do Cariri e do Sertão Central e Sertão dos Inhamuns.
A frente fria representa a área de transição entre duas massas de ar, onde uma massa de ar frio e seco avança e empurra outra de ar quente e úmido, provocando mudanças na atmosfera.
LEIA MAIS| Sete bairros de Fortaleza concentram mais de 1.100 terrenos abandonados
Influência se estende ao Ceará
O meteorologista Vinicius Oliveira, da Funceme, explicou que o sistema está atualmente localizado entre o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, devendo se deslocar até o Nordeste da Bahia e Sergipe, o que pode influenciar o tempo no Ceará.
“É importante destacar que, vindo a acontecer, estas precipitações deverão ser isoladas e não tão fortes”, afirmou o meteorologista nas redes sociais da Funceme.
LEIA TAMBÉM| Operação mira suspeitos de expulsar moradores de residencial em Fortaleza
Altas temperaturas persistem no interior
Apesar da instabilidade, a previsão indica que as temperaturas continuam elevadas em boa parte do interior cearense, especialmente durante o período da tarde. As máximas podem variar entre 34°C e 38°C.
Nas regiões serranas, como o Maciço de Baturité e a Ibiapaba, as temperaturas tendem a ser mais amenas durante a madrugada, podendo chegar a 18°C. No entanto, a velocidade dos ventos deve aumentar, alcançando entre 50 e 60 km/h em pontos mais elevados.