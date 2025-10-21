A cidade de Jardim, na região do Cariri, registrou o maior acumulado de chuvas desde 1972

Na avenida Domingos Olímpio, no bairro Farias Brito, semáforos apresentaram instabilidade após as chuvas / Crédito: Levi Macêdo / Especial para O POVO

O Ceará registrou chuva em 40 municípios entre às 7 horas de segunda-feira, 20, e às 7 horas desta terça-feira, 21. A cidade de Jardim (220 mm), na região Cariri, localizada a 585, 04 km de Fortaleza, registrou o maior acumulado diário e o maior volume já registrado município desde 1972, conforme levantamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens da cidade durante a precipitação.

Confira os maiores acumulados da série histórica do município de Jardim: ​ No Sertão Central e Inhamuns, a cidade de Potengi registrou um acumulado máximo de 128mm. Na região do Cariri, o município de Caririaçuo acumulado máximo chegou a 89 mm, no posto Vila Feitosa. As cidades de Araripe (76 mm), Jati (72 mm) e Porteiras (51 mm) também tiveram acumulados acima dos 50 mm. Confira os maiores acumulados de chuva nesta terça-feira, 21:

Jardim (Sítio Bonsucesso): 220 mm

Jardim (Serra Brejinho): 150 mm

Potengi (Vila Alecrim): 128 mm



Potengi (Potengi): 115 mm



Caririaçu (Vila Feitosa): 89 mm



Araripe (Brejinho): 76 mm



Jati (Sítio Macapá): 72mm



Porteiras (Sítio Saco): 51 mm



Ipaumirim (Ipaumirim): 49,4 mm



Caririaçu (Caririaçu): 49 mm



Nova Olinda (Nova Olinda): 44 mm



Tarrafas (Tarrafas): 40 mm Semáforos de Fortaleza apresentam instabilidade após chuvas Em Fortaleza, o maior acumulado de chuva registrado até às 8 horas desta terça-feira, 21, foi de 0,6mm, no posto Caça e Pesca. Apesar do baixo acumulado de chuva, moradores relataram instabilidades em alguns semáforos da cidade após a precipitação.

Na avenida Domingos Olímpio, no bairro Farias Brito, imagens mostram semáforos piscando e outros apagados. Situação semelhante foi registrada nas avenidas Aguanambi, no bairro José Bonifácio, e Antônio Sales, no bairro Joaquim Távora. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) informou, em nota, que técnicos estão trabalhando para restabelecer o funcionamento de semáforos que apresentam instabilidade. Segundo a pasta, a maior parte do problema foi causada por falhas no equipamento e oscilações no fornecimento de energia elétrica. Para minimizar os impactos no trânsito, agentes e orientadores de tráfego também estão nas ruas auxiliando os condutores em trechos de maior conflito veicular.