É permitido andar com animais domésticos no metrô e VLT? Entenda

Imagem de apoio ilustrativo: trem da linha sul do Metrofor / Crédito: João Filho Tavares

Você já deve ter visto animais de estimação passeando em shoppings, praças e demais espaços de convivência no Ceará. Apesar de muito presentes na rotina de milhões de pessoas no Estado, ainda existem alguns lugares onde esses animais não são permitidos, como, por exemplo, o Metrô de Fortaleza (Metrofor) e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). LEIA TAMBÉM: Onde adestrar cachorros em Fortaleza? Veja locais

A proibição faz parte do regimento interno do Metrofor e busca evitar acidentes com os próprios animais, prejuízos ao patrimônio público ou incômodo aos passageiros. No caso dos animais estão incluídos os de pequeno, médio e grande portes, mesmo que dentro de caixas de transporte e com material adequado, como focinheira e coleira. Eles estão inclusos na lista de itens proibidos para transporte dentro dos metrôs, disponível em cada uma das estações do Metrofor e do VLT. Confira: Itens que não são permitidos dentro do Metrofor e VLT