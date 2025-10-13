Motorista bêbado é preso após atropelar crianças em Fortaleza

Motorista alcoolizado é preso após atropelar duas crianças em evento em FortalezaSuspeito tentou fugir e atingiu mais dois veículos estacionados no local. Uma equipe da Guarda Municipal realizou a prisão do condutor, que foi encaminhado para 31º DP
Um motorista de 40 anos, com sinais de embriaguez, foi preso nesse domingo, 12, após atropelar duas crianças durante um evento em comemoração ao Dia das Crianças, no bairro Parangaba, em Fortaleza. Ele ainda tentou resistir à prisão.
Em uma tentativa de fuga, o homem também colidiu com outros veículos estacionados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das crianças.
Leia Mais | Menino de quatro anos morre após ser baleado em Sobral
Uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) foi acionada e localizou o suspeito caído ao solo, apresentando ferimentos provocados por agressões.
Ele foi preso por agentes que integram o moto patrulhamento da Inspetoria Regional 4 após populares informarem que um carro com as mesmas características havia colidido em vários veículos na rua Araripe Prata.
Conforme a GMF, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez. No local, testemunhas relataram que o suspeito havia passado boa parte do dia ingerindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento da região.
Durante a abordagem, o condutor resistiu à prisão e foi algemado. Devido aos ferimentos sofridos, o motorista foi conduzido ao Hospital Frotinha da Parangaba para atendimento médico.
Leia Mais | Com 17 homicídios, sábado, 11, foi o 2º dia mais violento do ano no CE
Em seguida, ele foi encaminhado para o 31º Distrito Policial, onde foi autuado por dirigir sob influência de álcool e lesão corporal culposa no trânsito. O veículo do suspeito foi apreendido pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e encaminhado ao pátio para perícia.
Ainda segundo a Guarda Municipal, dentro do automóvel foram encontradas várias garrafas de bebida alcoólica. As vítimas receberam atendimento médico e os responsáveis manifestaram interesse em representar criminalmente contra o condutor.
O POVO procurou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para saber mais detalhes da ocorrência e se o motorista ainda se encontra preso ou foi liberado. Também foi questionado o estado de saúde das crianças atingidas. A matéria será atualizada quando a corporação responder.