Bombeiros salvam gato em cano de uma casa e moradora adota animal

Gato preso em cano de residência no bairro Ellery, em Fortaleza, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros / Crédito: CBMCE/Divulgação

Um filhote de gato foi salvo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) neste domingo, 12, após ficar preso em um cano externo de uma residência no bairro Ellery, em Fortaleza. A dona da residência chamou os bombeiros pouco antes das dez da manhã deste domingo afirmando que um gato estava preso na tubulação.