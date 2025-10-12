Bombeiros salvam gato em cano de uma casa e moradora adota animal

Bombeiros salvam gato preso em cano de residência em Fortaleza e moradora adota filhoteAnimal teve a saída do cano forçada com água. Moradora da residência decidiu adotar o filhote após o resgate
Um filhote de gato foi salvo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) neste domingo, 12, após ficar preso em um cano externo de uma residência no bairro Ellery, em Fortaleza.
A dona da residência chamou os bombeiros pouco antes das dez da manhã deste domingo afirmando que um gato estava preso na tubulação.
A equipe chegou à residência e verificou que o animal estava a aproximadamente dez metros da entrada do cano, com a cabeça virada para a saída.
Foram necessários seis baldes d'água jogados dentro da tubulação para forçar a saída do gatinho. O animal foi retirado em segurança, sem ferimentos aparentes. Depois do resgate bem sucedido, a moradora resolveu adotar o filhote.
Gato é o segundo animal mais resgatado pelos bombeiros do Ceará em 2025
Em 2025, até julho, o Corpo de Bombeiros já resgatou mais de 6 mil animais, sendo a maioria deles serpentes, seguidos dos gatos domésticos.
Em 2025, até julho, o Corpo de Bombeiros já resgatou mais de 6 mil animais, sendo a maioria deles serpentes, seguidos dos gatos domésticos.

A corporação reforça que a população não tente capturar os animais por conta própria. Para garantir uma intervenção correta e segura para todos, a orientação é ligar 193 e acionar os bombeiros.