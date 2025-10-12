Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Missas de Nossa Senhora de Fátima: veja horários em Fortaleza

Horários das missas de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza nesta segunda (13/10)

Nesta segunda-feira, 13 de outubro, é dia de Nossa Senhora de Fátima, e os fiéis podem acompanhar a programação com missas e a procissão
Autor Mariana Fernandes
Mariana Fernandes Autor
Nesta segunda-feira, 13 de outubro (13/10), são celebradas missas em honra à Nossa Senhora de Fátima, que devem reunir milhares de fiéis em Fortaleza.

A data oficial em homenagem à santa é em maio, mas a Igreja relembra a mãe de Jesus todos os meses, em especial a aparição em Fátima, Portugal.

Assim, a a Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima divulgou a programação das missas e da tradicional peregrinação, que irá ocorrer às 18 horas desta segunda-feira. 

Nossa Senhora de Fátima: horários das missas em Fortaleza

A paróquia Nossa Senhora de Fátima realizará uma procissão, que irá alterar o trânsito de Fortaleza neste dia 13 de outubro. Confira abaixo o horário das missas: 

Manhã

  • 5 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 6 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 7h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 9 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 10h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 12 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)

Tarde

  • 14 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 15h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 17 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)

Noite

  • 17 horas: Santa Missa - Paróquia do Carmo (Avenida Duque de Caxias - Centro, Fortaleza)
  • 18 horas: Saída da procissão em direção à Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 18h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
  • 20 horas: Previsão de chegada da procissão e Missa Campal na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. 

Santuário Sagrado Coração de Jesus - (13/10)

  • 12 horas: Missa votiva a Nossa Senhora de Fátima (Av. Duque de Caxias, 135 - Centro)

Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua - Maraponga (13/10)

  • 12 horas: Missa votiva a Nossa Senhora de Fátima (Rua Lourenço Pessoa, 760 - Maraponga)

