Missas de Nossa Senhora de Fátima: veja horários em Fortaleza

Nesta segunda-feira, 13 de outubro, é dia de Nossa Senhora de Fátima, e os fiéis podem acompanhar a programação com missas e a procissão

Nesta segunda-feira, 13 de outubro (13/10), são celebradas missas em honra à Nossa Senhora de Fátima, que devem reunir milhares de fiéis em Fortaleza.

A data oficial em homenagem à santa é em maio, mas a Igreja relembra a mãe de Jesus todos os meses, em especial a aparição em Fátima, Portugal.