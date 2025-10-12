Missas de Nossa Senhora de Fátima: veja horários em Fortaleza

Horários das missas de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza nesta segunda (13/10)Nesta segunda-feira, 13 de outubro, é dia de Nossa Senhora de Fátima, e os fiéis podem acompanhar a programação com missas e a procissão
Nesta segunda-feira, 13 de outubro (13/10), são celebradas missas em honra à Nossa Senhora de Fátima, que devem reunir milhares de fiéis em Fortaleza.
A data oficial em homenagem à santa é em maio, mas a Igreja relembra a mãe de Jesus todos os meses, em especial a aparição em Fátima, Portugal.
Assim, a a Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima divulgou a programação das missas e da tradicional peregrinação, que irá ocorrer às 18 horas desta segunda-feira.
Nossa Senhora de Fátima: horários das missas em Fortaleza
A paróquia Nossa Senhora de Fátima realizará uma procissão, que irá alterar o trânsito de Fortaleza neste dia 13 de outubro. Confira abaixo o horário das missas:
Manhã
- 5 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 6 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 7h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 9 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 10h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 12 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
Tarde
- 14 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 15h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 17 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
Leia mais
Noite
- 17 horas: Santa Missa - Paróquia do Carmo (Avenida Duque de Caxias - Centro, Fortaleza)
- 18 horas: Saída da procissão em direção à Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 18h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)
- 20 horas: Previsão de chegada da procissão e Missa Campal na Paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Santuário Sagrado Coração de Jesus - (13/10)
- 12 horas: Missa votiva a Nossa Senhora de Fátima (Av. Duque de Caxias, 135 - Centro)
Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua - Maraponga (13/10)
- 12 horas: Missa votiva a Nossa Senhora de Fátima (Rua Lourenço Pessoa, 760 - Maraponga)