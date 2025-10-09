Homem é assassinado a tiros dentro do carro em Maracanaú

Homem, com antecedentes criminais, foi assassinado dentro do próprio carro por lesão de disparos de arma de fogo no bairro Pajuçara, em Maracanaú, nessa quarta-feira, 8 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Um homem de 31 anos foi morto dentro do próprio carro por disparos de arma de fogo no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa quarta-feira, 8.



A vítima, sob sigilo de identidade, tinha antecedentes criminais pelos crimes de participação em organização criminosa e dois registros por tráfico de drogas.