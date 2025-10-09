Homem é assassinado a tiros dentro do carro em Maracanaú

Homem é assassinado a tiros dentro do carro em MaracanaúVítima de 31 anos foi morta no bairro Pajuçara, em Maracanaú, nessa quarta-feira, 8
Um homem de 31 anos foi morto dentro do próprio carro por disparos de arma de fogo no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa quarta-feira, 8.
A vítima, sob sigilo de identidade, tinha antecedentes criminais pelos crimes de participação em organização criminosa e dois registros por tráfico de drogas.
Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas para a ocorrência.
A investigação está a cargo da Delegacia de Maracanaú.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101-0181
Delegacia de Maracanaú: (85) 3101-7344
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br