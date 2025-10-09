Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é assassinado a tiros dentro do carro em Maracanaú

Vítima de 31 anos foi morta no bairro Pajuçara, em Maracanaú, nessa quarta-feira, 8
Tipo Notícia

Um homem de 31 anos foi morto dentro do próprio carro por disparos de arma de fogo no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa quarta-feira, 8.

A vítima, sob sigilo de identidade, tinha antecedentes criminais pelos crimes de participação em organização criminosa e dois registros por tráfico de drogas.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas para a ocorrência.

A investigação está a cargo da Delegacia de Maracanaú.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101-0181
Delegacia de Maracanaú: (85) 3101-7344
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

