Tiroteio em Maracanaú deixa um homem morto e pessoas feridos

Uma vítima de 32 anos, que possuía antecedentes criminais, foi a óbito após ser lesionada pelos disparos de arma de fogo. As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde
Um tiroteio foi registrado no bairro Boa Esperança, na cidade de Maracanaú, nesse domingo, 7. Na ocasião, um homem de 32 anos foi morto e outras pessoas também foram lesionadas após serem atingidas pelos disparos de arma de fogo.

A vítima que foi a óbito possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo a pessoa, conforme as apurações policiais.

As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde da região, de acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O estado de saúde dos feridos não foi comunicado.

O POVO questionou em que horário o tiroteio aconteceu e quantas pessoas foram lesionadas pelos disparos, qual a idade e o gênero das vítimas, mas não obteve resposta.

Além disso, a Secretaria também foi indagada sobre a motivação do crime e identificação dos suspeitos. Segundo a pasta, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE) ainda investiga as causas e circunstâncias do homicídio doloso, registrado no domingo, 7, em Maracanaú.

Conforme a SSPDS, as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PC/CE, foram acionadas e atenderam a ocorrência.

A ocorrência está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú, unidade que realiza diligências para elucidar o caso.

