Tiroteio em Maracanaú deixa um homem morto e pessoas feridos

O tiroteio, que aconteceu no domingo, 7, é investigado pela Polícia Civil do Ceará (Imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Reprodução/Acervo PCCE

Um tiroteio foi registrado no bairro Boa Esperança, na cidade de Maracanaú, nesse domingo, 7. Na ocasião, um homem de 32 anos foi morto e outras pessoas também foram lesionadas após serem atingidas pelos disparos de arma de fogo. LEIA TAMBÉM | Suspeito da execução de irmãs no Pirambu tem prisão convertida em preventiva

