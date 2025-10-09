Preso último suspeito de participação em chacina de Itarema

Imagem meramente ilustrativa. Prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/PC-CE

O último dos sete envolvidos na chacina que resultou na morte de três mulheres e um homem em Itarema, a 211 quilômetros de Fortaleza, em 2023, teve o mandado de prisão cumprido nesta terça-feira, 7. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O suspeito, de 24 anos, foi localizado após as investigações do seu esconderijo apontarem para um região de mata, na zona rural de Amontada, localizada a 48 quilômetros onde o crime aconteceu. Além dele, outros cinco suspeitos já haviam sido capturados em ações anteriores.

Um adolescente também foi apreendido anteriormente em outra ação. A ofensiva foi coordenada pelo Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI/Norte), unidade da PC-CE. Segundo a corporação, o alvo já possui passagens pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídio, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O suspeito foi conduzido até unidade policial, onde o mandado judicial foi cumprido e ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário. A motivação do crime teria sido relacionada à disputa entre facções criminosas, conforme a Polícia Civil. O POVO mostrou na época que, no local onde aconteceu o crime, havia pessoas ligadas à facção Guardiões do Estado (GDE), enquanto os executores integravam o Comando Vermelho (CV).

Crime aconteceu após suspeitos assistirem vítimas em live As investigações revelaram que uma troca de mensagens entre os executores fazia referência a uma live nas redes sociais que estava sendo realizada pelas vítimas. Entre os suspeitos identificados nas conversas estão Davi Sousa de Oliveira, conhecido como “Fazendeiro”, e Henrique do Nascimento Moreno. “Tu num tem uns cara (inaudível)..cade o (outro suspeito do crime, ainda foragido) não? Pra nós ir buscar eles aí agora”, diz Davi em um áudio, conforme a Polícia. A conversa aconteceu por volta das 23h10min de domingo, 29. A chacina foi registrada por volta das 2h30min da segunda-feira, 30. O crime aconteceu após os executores entrarem em uma residência e invadirem um compartimento em que as quatro vítimas estavam. Além deles, outras pessoas estavam na casa.