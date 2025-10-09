Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preso último suspeito de participação em chacina de Itarema

Preso último suspeito de participação em chacina que matou quatro pessoas em Itarema

Crime aconteceu em outubro de 2023 e teria sido motivado por conflito entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE)
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O último dos sete envolvidos na chacina que resultou na morte de três mulheres e um homem em Itarema, a 211 quilômetros de Fortaleza, em 2023, teve o mandado de prisão cumprido nesta terça-feira, 7. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). 

O suspeito, de 24 anos, foi localizado após as investigações do seu esconderijo apontarem para um região de mata, na zona rural de Amontada, localizada a 48 quilômetros onde o crime aconteceu. Além dele, outros cinco suspeitos já haviam sido capturados em ações anteriores.

Leia Mais | Homem é preso após ser reconhecido como autor de tiros que mataram idoso em Itapajé

Um adolescente também foi apreendido anteriormente em outra ação. A ofensiva foi coordenada pelo Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI/Norte), unidade da PC-CE.

Segundo a corporação, o alvo já possui passagens pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídio, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O suspeito foi conduzido até unidade policial, onde o mandado judicial foi cumprido e ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

A motivação do crime teria sido relacionada à disputa entre facções criminosas, conforme a Polícia Civil. O POVO mostrou na época que, no local onde aconteceu o crime, havia pessoas ligadas à facção Guardiões do Estado (GDE), enquanto os executores integravam o Comando Vermelho (CV).

Crime aconteceu após suspeitos assistirem vítimas em live

As investigações revelaram que uma troca de mensagens entre os executores fazia referência a uma live nas redes sociais que estava sendo realizada pelas vítimas. Entre os suspeitos identificados nas conversas estão Davi Sousa de Oliveira, conhecido como “Fazendeiro”, e Henrique do Nascimento Moreno.

“Tu num tem uns cara (inaudível)..cade o (outro suspeito do crime, ainda foragido) não? Pra nós ir buscar eles aí agora”, diz Davi em um áudio, conforme a Polícia. A conversa aconteceu por volta das 23h10min de domingo, 29. A chacina foi registrada por volta das 2h30min da segunda-feira, 30.

O crime aconteceu após os executores entrarem em uma residência e invadirem um compartimento em que as quatro vítimas estavam. Além deles, outras pessoas estavam na casa.

Leia Mais | Doze pessoas são presas por se passarem por promotores de Justiça no CE e em MG

Nas investigações, foi revelado que um dos mortos era integrante da GDE, sendo que não há referência que as outras vítimas pertenceriam à facção. Na ação, os criminosos ainda levaram os celulares das vítimas.

Na chacina, foram mortos: Maria Josina dos Santos, de 20 anos; Maria Eduarda dos Santos Nascimento, de 13 anos; Maria Gabriela Jaques, de 24 anos; e Francisco da Guia Oliveira, de 17 anos. Maria Eduarda e Maria Josina eram irmãs. Josina deixou um filho de cinco anos. (Colaborou Lucas Barbosa)

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar