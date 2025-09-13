Barbeiro é morto a tiros no local de trabalho em Maracanaú

Barbeiro Bii Sousa, 29, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Maracanaú / Crédito: Reprodução/Instagram

Um barbeiro conhecido como Bii Sousa, de 29 anos, foi morto a tiros, nessa sexta-feira, 12, dentro do próprio estabelecimento comercial no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Criminosos invadiram o estabelecimento e atiraram contra o homem, que veio a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios no local que vão auxiliar na investigação do crime.