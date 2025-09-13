Barbeiro é morto a tiros no local de trabalho em Maracanaú

Barbeiro é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em MaracanaúVítima era conhecida por atuar e fundar o projeto social "Barbeiros do Bem", que realizava cortes de cabelo gratuitos para pessoas em vulnerabilidade social
Um barbeiro conhecido como Bii Sousa, de 29 anos, foi morto a tiros, nessa sexta-feira, 12, dentro do próprio estabelecimento comercial no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Criminosos invadiram o estabelecimento e atiraram contra o homem, que veio a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios no local que vão auxiliar na investigação do crime.
A vítima era conhecida por atuar e fundar o projeto social “Barbeiros do Bem”, que realizava cortes de cabelo gratuitos para pessoas em vulnerabilidade social. Em julho passado, o barbeiro foi premiado pelo projeto social na Feira da Beleza de Maracanaú.
Em publicação nas redes sociais, o evento publicou uma nota de pesar. “Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e clientes. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor. Seu legado e dedicação à barbearia jamais serão esquecidos”, disse a nota.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um homicídio doloso, quando há intenção de matar. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
1ª Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú: (85) 3101 7344
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br