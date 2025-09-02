Casal em posse de carro roubado é preso após perseguição policial

Suspeitos estavam em posse de veículo com queixa de roubo / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um casal foi preso em posse de um carro com queixa de roubo nesse domingo, 31, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocorrência, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e fugiram dos agentes. A ocorrência foi registrada por volta das 16h10min após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) ser acionada sobre um carro roubado visto trafegando no bairro Pajuçara. Na tentativa de abordagem dos agentes, os suspeitos fugiram.