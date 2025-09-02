Casal em posse de carro roubado é preso após perseguição policial

Casal em carro roubado é preso após perseguição policial em MaracanaúSuspeitos desobedeceram ordem de parada de policiais militares e fugiram na contramão de uma via. Caso aconteceu no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no domingo, 31
Um casal foi preso em posse de um carro com queixa de roubo nesse domingo, 31, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocorrência, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e fugiram dos agentes.
A ocorrência foi registrada por volta das 16h10min após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) ser acionada sobre um carro roubado visto trafegando no bairro Pajuçara. Na tentativa de abordagem dos agentes, os suspeitos fugiram.
Conforme os policiais, durante a perseguição, os suspeitos chegaram a trafegar na contramão e subiram canteiros de avenidas. Os fugitivos só pararam após uma das composições policiais realizarem disparos contra os pneus, forçando a parada do veículo, que possuía chassi adulterado.
Na ocasião, um homem, de 20 anos, e a mulher, 30 anos, receberam voz de prisão dos policiais militares Com eles, foi apreendida uma pistola. O casal, o veículo e a arma de fogo foram apresentados no 29º Distrito Policial (29º DP).
Os suspeitos foram autuados em flagrante por posse ou porte irregular de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal automotor e desobediência na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Após a prisão, eles foram colocados à disposição da Justiça.