Ação da PM tem troca de tiros e apreensão de arma e explosivo

Ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ocorreu nessa quinta-feira / Crédito: CPRaio/divulgação

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) apreendeu arma de fogo, munições, carregadores de carabina e uma carga de emulsão explosiva no município de Maracanaú. O armamento e os outros objetos foram retidos na última madrugada de quinta-feira, 18. Na ocasião, as equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) estavam em ronda no bairro Mucunã.

Durante o deslocamento, os policiais se depararam com atitude suspeita de um grupo, que ao perceber a presença dos agentes, efetuaram disparos. Em seguida, os militares revidaram os tiros e os indivíduos fugiram para uma área de mata fechada. As Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) deram apoio à operação.