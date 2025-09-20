Ação da PM tem troca de tiros e apreensão de arma e explosivo

Ação da PM tem troca de tiros e apreensão de arma e explosivoDurante uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram apreendidos arma de fogo, munições, carregadores de carabina e uma carga de emulsão explosiva
A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) apreendeu arma de fogo, munições, carregadores de carabina e uma carga de emulsão explosiva no município de Maracanaú.
O armamento e os outros objetos foram retidos na última madrugada de quinta-feira, 18. Na ocasião, as equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) estavam em ronda no bairro Mucunã.
Durante o deslocamento, os policiais se depararam com atitude suspeita de um grupo, que ao perceber a presença dos agentes, efetuaram disparos.
Em seguida, os militares revidaram os tiros e os indivíduos fugiram para uma área de mata fechada.
As Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) deram apoio à operação.
Armamento e emulsão explosiva encontradas
Durante investigações pelo bairro foram encontrados um revólver calibre 38 com munição. Também foi achado uma mochila com munições calibre 12, um carregador de carabina calibre .40 e outros objetos.
Na ocasião, a equipe de explosivistas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionada devido à carga de emulsão explosiva encontrada nas buscas.
Todo o material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú. Foi instaurado inquérito policial para apurar a participação dos indivíduos em ações criminosas no município.