Em dois anos, população carcerária cresce 20% no Ceará e vive sob superlotação

￼A Unidade Prisional Elias Alves da Silva - CPPL IV (UP-Itaitinga4) atua com 144% acima da capacidade / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em dois anos, a população carcerária do Ceará cresceu 20% desde o ano de 2023. Atualmente, 24,8 mil pessoas estão reclusas nas unidades prisionais do Estado. Em outubro do ano passado, o número era de 22 mil e, no período anterior, 20 mil pessoas estavam encarceradas no sistema prisional cearense. Os dados são da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) divulgados ao O POVO, na sexta-feira, 3.

Das 17,8 mil vagas distribuídas nas 30 unidades prisionais, o Ceará tem mais de 24 mil pessoas dividindo celas, revelando que o sistema atua com quase 40% acima da capacidade de vagas dos presídios. A situação é observada em meio ao discurso do Governo do Ceará que o aumento de prisões vem sendo intensificado pelas Forças de Segurança, principalmente em relação às capturas de integrantes de organizações criminosas, suspeitos de homicídios e roubos. Leia Mais | Polícia investiga incêndio que atingiu quatro ônibus dentro de escola em Aquiraz Entre janeiro e agosto deste ano, foram realizadas 23.188 capturas por crimes diversos no Ceará. As prisões por integrar organização criminosa cresceram 61,5% no Ceará e as capturas por homicídio subiram 33,9% nos oito primeiros meses de 2025.

Conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), divulgados no dia 12 de setembro, foram 1.418 prisões e apreensões por envolvimento com grupos criminosos. No ano passado, houve 878 capturas. Em relação a capturas por homicídio, foram presas 1.929 pessoas. No mesmo período no ano passado, foram realizadas 1.441 prisões. Os dados foram extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS. Em Fortaleza, o aumento foi de 101,4%, com 447 prisões ou apreensões de janeiro a agosto deste ano. No ano passado, foram 222 no mesmo período. Na Região Metropolitana, os indicadores apontam um aumento de 54%, com 533 registros em 2025 contra 346 ocorrências no ano passado. Os números revelam o aumento das prisões, mas, por outro lado, mostra que o Estado não tem mais espaço para alocar os presos.

É o que destaca a juíza da Corregedoria dos Presídios de Fortaleza, Luciana Teixeira. Ela revela que, há cerca de quatro meses, o sistema prisional enfrentou um aumento significativo no número de presos, o que gerou uma desproporção entre a capacidade das unidades e a quantidade de internos. O cenário se repete, no entanto, se repete. O aumento estaria relacionado ao maior número de prisões realizadas pelas ações de segurança pública. A corregedora aponta para a necessidade de pensar na segurança pública de forma abrangente, não apenas na prisão, mas também na destinação adequada dos detentos, considerando a complexidade da alocação por facções e as condições insalubres. Conforme o promotor de Justiça Nelson Gesteira, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Corregedoria de Presídios e Penas Alternativas, do Ministério Público do Ceará (MPCE), há uma velocidade do crescimento da curva de encarceramento maior do que a velocidade de criação de vagas.