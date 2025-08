Cinco homens são capturados com drone com drogas que sobrevoava presídio em Itaitinga

Cinco homens foram capturados na madrugada desta sexta-feira, 1º, na localidade do “Riachão”, no município de Itaitinga , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O equipamento estava carregado de drogas, celulares, simulacro de arma e serras de grade. Com eles, foram apreendidos 97 gramas de maconha e 44 gramas de cocaína.

Os suspeitos foram surpreendidos pela equipe de policiais penais da Coordenadoria de Inteligência da SAP que também contou com apoio do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), do órgão.