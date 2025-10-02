Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação Redes Sociais: oito membros de grupo criminoso presos

Oito membros de grupo criminoso são apreendidos após exibirem crimes nas redes

A apreensão dos integrantes, entre eles um adolescente, aconteceu nesta quinta-feira, 2, durante operação da Polícia Civil
Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta quinta-feira, 2, contra um grupo criminoso de origem carioca, culminou na prisão de sete homens e na apreensão de um adolescente. O grupo foi localizado nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, em Fortaleza, e no município de Maracanaú.

Os suspeitos foram apontados como responsáveis pela articulação de atividades criminosas e a divulgação dos atos nas redes sociais.

Os integrantes encontrados tinham mandados de prisão preventiva em aberto. Entre eles, um homem de 24 anos apresentava registro por tráfico e desobediência, além de ser apontado nas investigações como um dos mais atuantes na prática de intimidação.

Durante a ação, intitulada “Operação Redes Sociais”, a polícia ainda indica que os suspeitos teriam realizado a comercialização de drogas e outros delitos na Região Metropolitana de Fortaleza.

Homem é condenado a 18 anos de prisão por matar pessoa de 61 anos com barra de ferro | SAIBA MAIS

Integrantes de grupo criminoso presos na Grande Fortaleza durante operação policial

Antes da operação, outro suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico e teve o mandado de prisão cumprido em unidade prisional. O indivíduo tinha registros por porte de arma, tráfico e organização criminosa.

Com a identificação dos envolvidos pelos investigadores, a expedição dos mandados de prisão pelo crime de integrar organização criminosa foi solicitada ao Poder Judiciário.

Os oito suspeitos foram colocados à disposição da Justiça, após condução à delegacia para o cumprimento formal dos mandados.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar