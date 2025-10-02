Operação Redes Sociais: oito membros de grupo criminoso presos

A operação da Polícia Civil do Estado do Ceará nesta quinta-feira, 2, prendeu sete homens, com apreensão de um adolescente / Crédito: Divulgação/SSPDS

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta quinta-feira, 2, contra um grupo criminoso de origem carioca, culminou na prisão de sete homens e na apreensão de um adolescente. O grupo foi localizado nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, em Fortaleza, e no município de Maracanaú. Os suspeitos foram apontados como responsáveis pela articulação de atividades criminosas e a divulgação dos atos nas redes sociais.

Os integrantes encontrados tinham mandados de prisão preventiva em aberto. Entre eles, um homem de 24 anos apresentava registro por tráfico e desobediência, além de ser apontado nas investigações como um dos mais atuantes na prática de intimidação. Durante a ação, intitulada “Operação Redes Sociais”, a polícia ainda indica que os suspeitos teriam realizado a comercialização de drogas e outros delitos na Região Metropolitana de Fortaleza. Homem é condenado a 18 anos de prisão por matar pessoa de 61 anos com barra de ferro | SAIBA MAIS Integrantes de grupo criminoso presos na Grande Fortaleza durante operação policial Antes da operação, outro suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico e teve o mandado de prisão cumprido em unidade prisional. O indivíduo tinha registros por porte de arma, tráfico e organização criminosa.