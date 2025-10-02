Homem é condenado a 18 anos de prisão por matar pessoa de 61 anos com barra de ferro

Tribunal de Justiça aceitou tese do Ministério Público e condenou Marcio a 18 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado / Crédito: Divulgação/MPCE

Um homem foi condenado nessa quarta-feira, 1º a 18 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, menos de um ano após o crime. Vítima morreu após ser agredida com barra de ferro. O réu teria cometido o delito na manhã de 27 de outubro de 2024, na rua Capitão Vasconcelos, no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

LEIA MAIS | Policial militar é punida com dois dias de prisão por postar vídeo lavando uma viatura

O sentenciado identificado como Márcio Valdez dos Santos Lima deverá cumprir a pena em regime fechado. No dia anterior ao crime, houve uma briga entre o réu e a vítima, segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

No dia 27, o homem de 61 anos foi abordado por Márcio Valdez enquanto caminhava para um estabelecimento comercial.

