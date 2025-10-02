Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é condenado a 18 anos de prisão por matar pessoa de 61 anos com barra de ferro

Réu foi senteciadoa a 18 anos de prisão, em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado menos de um ano após o crime na Capital
Um homem foi condenado nessa quarta-feira, 1º a 18 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, menos de um ano após o crime. Vítima morreu após ser agredida com barra de ferro.

O réu teria cometido o delito na manhã de 27 de outubro de 2024, na rua Capitão Vasconcelos, no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

O sentenciado identificado como Márcio Valdez dos Santos Lima deverá cumprir a pena em regime fechado.

No dia anterior ao crime, houve uma briga entre o réu e a vítima, segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

No dia 27, o homem de 61 anos foi abordado por Márcio Valdez enquanto caminhava para um estabelecimento comercial.

Na ocasião, o réu o agrediu com uma barra de ferro na cabeça e no tronco. Mesmo após a vítima cair desacordada, o réu continuou os golpes, sendo contido apenas com a intervenção de terceiros.

A vítima foi socorrida, mas faleceu em 3 de novembro de 2024. A acusação em plenário foi sustentada pelo promotor de Justiça Marcus Renan Palácio de Morais Santos e a Justiça, que levou o réu a julgamento menos de um ano após o crime

Após denúncia do Ministério Público do Ceará, a 1ª Vara do Júri de Fortaleza condenou, Márcio a 18 anos de reclusão em regime fechado pelo homicídio cometido com três qualificadoras: motivo torpe; meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O réu já estava preso preventivamente e não poderá recorrer em liberdade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

