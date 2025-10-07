Metanol: com caso em Fortaleza, Ceará chega a seis suspeitas

Treze óbitos seguem em investigação no Brasil / Crédito: Freepik/Myron Muza

Com uma notificação em Fortaleza, Ceará chega a seis casos suspeitos de intoxicação por metanol. Do total, quatro foram descartados: dois em Quixeramobim; um em São Gonçalo do Amarante; e um em Caucaia. O de Fortaleza e um em Aquiraz seguem em investigação. Informações são de boletim da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgado na tarde desta terça-feira, 7.