Metanol: com caso em Fortaleza, Ceará chega a seis suspeitas

Metanol: com caso em Fortaleza, Ceará chega a seis notificaçõesDas seis notificações, quatro foram descartadas, incluindo um óbito. Balanço da Secretaria da Saúde do Ceará foi divulgado na tarde desta terça-feira, 7
Com uma notificação em Fortaleza, Ceará chega a seis casos suspeitos de intoxicação por metanol. Do total, quatro foram descartados: dois em Quixeramobim; um em São Gonçalo do Amarante; e um em Caucaia. O de Fortaleza e um em Aquiraz seguem em investigação.
Informações são de boletim da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgado na tarde desta terça-feira, 7.
O primeiro caso suspeito foi registrado em Quixeramobim no sábado, 4; e o segundo em Caucaia. O terceiro caso suspeito, um óbito registrado em São Gonçalo do Amarante, foi o terceiro suspeito registrado pela Sesa.
Na segunda-feira, 6, foram registradas novas suspeitas em Quixeramobim e em Aquiraz. Nesta terça-feira, 7, um sexto caso foi notificado na Capital.
Das seis notificações, quatro foram descartadas, incluindo um óbito. Dois casos (Fortaleza e Aquiraz) seguem em investigação.
A Sesa reforça que Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) oferece suporte técnico especializado sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de intoxicações. Em casos suspeitos de intoxicação por metanol, entre em contato com o CIATox.
Atendimento 24h: (85) 3255-5012 | 3255-5050
WhatsApp: (85) 98439-749