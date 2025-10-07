Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Metanol: com caso em Fortaleza, Ceará chega a seis suspeitas

Metanol: com caso em Fortaleza, Ceará chega a seis notificações

Das seis notificações, quatro foram descartadas, incluindo um óbito. Balanço da Secretaria da Saúde do Ceará foi divulgado na tarde desta terça-feira, 7
Atualizado às Autor Ana Rute Ramires
Autor
Ana Rute Ramires Repórter da editoria de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com uma notificação em Fortaleza, Ceará chega a seis casos suspeitos de intoxicação por metanol. Do total, quatro foram descartados: dois em Quixeramobim; um em São Gonçalo do Amarante; e um em Caucaia. O de Fortaleza e um em Aquiraz seguem em investigação.

Informações são de boletim da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgado na tarde desta terça-feira, 7. 

O primeiro caso suspeito foi registrado em Quixeramobim no sábado, 4; e o segundo em Caucaia. O terceiro caso suspeito, um óbito registrado em São Gonçalo do Amarante, foi o terceiro suspeito registrado pela Sesa

Na segunda-feira, 6, foram registradas novas suspeitas em Quixeramobim e em Aquiraz. Nesta terça-feira, 7, um sexto caso foi notificado na Capital. 

Das seis notificações, quatro foram descartadas, incluindo um óbito. Dois casos (Fortaleza e Aquiraz) seguem em investigação.

A Sesa reforça que Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) oferece suporte técnico especializado sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de intoxicações. Em casos suspeitos de intoxicação por metanol, entre em contato com o CIATox. 

Atendimento 24h: (85) 3255-5012 | 3255-5050
WhatsApp: (85) 98439-749

Bebidas adulteradas: saiba identificar metanol e evitar intoxicação grave

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar