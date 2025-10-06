Ceará elucidou apenas um terço dos homicídios registrados em 2023

Policiamento foi acionado após os três homicídios / Crédito: Mirla Nobre

Apenas um terço dos homicídios ocorridos no Ceará em 2023 foram esclarecidos, aponta a 8ª edição do relatório Onde Mora a Impunidade, publicado pelo Instituto Sou da Paz nesta segunda-feira, 6. Um número como o obtido pelo Estado, menor ou igual a 33%, é considerado baixo pela organização do terceiro setor.

Por meio da Lei de Acesso à Informação, o Sou da Paz solicitou aos Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos das 27 unidades federativas informações referentes às denúncias de homicídios dolosos consumados oferecidas entre 1º de janeiro do ano em que o homicídio ocorreu e 31 de dezembro do ano posterior.

O Estado nunca conseguiu ultrapassar a marca de 33% do número de casos de homicídios elucidados, sendo o seu melhor ano, justamente, a edição deste ano, cujos dados se referem a 2023. Ao todo, 17 estados enviaram dados suficientes para serem inseridos no estudo.

A média nacional de esclarecimentos de homicídios ficou em 36% do total de caso. O Distrito Federal apresentou, pelo segundo ano consecutivo, o melhor índice de elucidação de homicídios do País: 96% dos casos de homicídios dolosos ocorridos em 2023 resultaram em denúncias. Por outro lado, a Bahia obteve o pior resultado entre os 17 estados participantes da pesquisa: apenas 13% dos homicídios foram esclarecidos. O Ceará obteve o quinto pior resultado, à frente, além da Bahia, de Piauí (23%), Rio de Janeiro (23%), Pernambuco (30%) e São Paulo (31%).



O relatório Onde Mora a Impunidade deste ano teve como mote a defesa de um indicador nacional unificado de esclarecimento de homicídios. “Entendemos que esse indicador é um instrumento fundamental para que os governos direcionem à investigação policial os recursos humanos e materiais que ela demanda e, assim, avancem na garantia do direito à verdade e à justiça daqueles que perderam seus entes queridos”, afirma o instituto no texto.

O Sou da Paz ainda ressaltou que apenas 13% da população carcerária do Brasil está presa acusada de homicídios, enquanto 40% está presa por crimes contra o patrimônio e 31% está presa por crimes relacionados a drogas.

Os pesquisadores afirmam que a preponderância das prisões por crimes contra o patrimônio e por crimes referentes a drogas está ligada à “priorização do policiamento ostensivo” e à “construção do quê e de quem é percebido como perigo a ser combatido”.



“Por isso, defendemos que o sistema de segurança pública e de justiça precisa trabalhar priorizando a responsabilização dos crimes mais graves e avaliando caso a caso a possibilidade de aplicar punições alternativas para crimes menos graves ou sem violência, racionalizando o uso de recursos, promovendo penas proporcionais e evitando que mais pessoas tenham contato com o crime organizado no sistema carcerário”.

Confira a íntegra do estudo no site do Sou da Paz.

Posicionamento do Ministério Público

Em nota enviada a O POVO, o MPCE afirmou que as suas Promotorias de Justiça e demais órgãos de investigação e apoio acompanham de perto às investigações realizadas pela Polícia Civil do Ceará.

