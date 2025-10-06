Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará elucidou apenas um terço dos homicídios registrados em 2023

Ceará elucidou apenas um terço dos homicídios registrados em 2023

A pesquisa Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz, indicou que o CE teve o 5º pior desempenho entre os 17 estados participantes do levantamento
Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apenas um terço dos homicídios ocorridos no Ceará em 2023 foram esclarecidos, aponta a 8ª edição do relatório Onde Mora a Impunidade, publicado pelo Instituto Sou da Paz nesta segunda-feira, 6. Um número como o obtido pelo Estado, menor ou igual a 33%, é considerado baixo pela organização do terceiro setor.

Por meio da Lei de Acesso à Informação, o Sou da Paz solicitou aos Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos das 27 unidades federativas informações referentes às denúncias de homicídios dolosos consumados oferecidas entre 1º de janeiro do ano em que o homicídio ocorreu e 31 de dezembro do ano posterior.

Dessa forma, o instituto identificou que, no Ceará, de 2.785 casos de homicídios dolosos, 910 denúncias foram ofertadas pelo Ministério Público do Estado (MPCE), ou seja, 32,67%. O levantamento também registrou que 22% das denúncias foram feitas ainda em 2023, enquanto outras 11% foram realizadas em 2024.

O Sou da Paz ainda solicitou dados referentes aos perfis das pessoas mortas em homicídios dolosos no Ceará. As respostas descreveram os gêneros de 79% das vítimas, as idades de 30% delas e as raças de 1%.

Por outro lado, o instituto ressaltou que o Ceará voltou a enviar os dados necessários para a inclusão do Estado na pesquisa, o que não havia ocorrido em 2024. Das oito edições do Onde Mora a Impunidade, o Ceará enviou dados completos quatro vezes, referentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023.

Leia mais

O Estado nunca conseguiu ultrapassar a marca de 33% do número de casos de homicídios elucidados, sendo o seu melhor ano, justamente, a edição deste ano, cujos dados se referem a 2023. Ao todo, 17 estados enviaram dados suficientes para serem inseridos no estudo.

A média nacional de esclarecimentos de homicídios ficou em 36% do total de caso. O Distrito Federal apresentou, pelo segundo ano consecutivo, o melhor índice de elucidação de homicídios do País: 96% dos casos de homicídios dolosos ocorridos em 2023 resultaram em denúncias.

Por outro lado, a Bahia obteve o pior resultado entre os 17 estados participantes da pesquisa: apenas 13% dos homicídios foram esclarecidos. O Ceará obteve o quinto pior resultado, à frente, além da Bahia, de Piauí (23%), Rio de Janeiro (23%), Pernambuco (30%) e São Paulo (31%).

O relatório Onde Mora a Impunidade deste ano teve como mote a defesa de um indicador nacional unificado de esclarecimento de homicídios. “Entendemos que esse indicador é um instrumento fundamental para que os governos direcionem à investigação policial os recursos humanos e materiais que ela demanda e, assim, avancem na garantia do direito à verdade e à justiça daqueles que perderam seus entes queridos”, afirma o instituto no texto.

O Sou da Paz ainda ressaltou que apenas 13% da população carcerária do Brasil está presa acusada de homicídios, enquanto 40% está presa por crimes contra o patrimônio e 31% está presa por crimes relacionados a drogas.

Os pesquisadores afirmam que a preponderância das prisões por crimes contra o patrimônio e por crimes referentes a drogas está ligada à “priorização do policiamento ostensivo” e à “construção do quê e de quem é percebido como perigo a ser combatido”.

“Por isso, defendemos que o sistema de segurança pública e de justiça precisa trabalhar priorizando a responsabilização dos crimes mais graves e avaliando caso a caso a possibilidade de aplicar punições alternativas para crimes menos graves ou sem violência, racionalizando o uso de recursos, promovendo penas proporcionais e evitando que mais pessoas tenham contato com o crime organizado no sistema carcerário”.

Confira a íntegra do estudo no site do Sou da Paz.

Posicionamento do Ministério Público

Em nota enviada a O POVO, o MPCE afirmou que as suas Promotorias de Justiça e demais órgãos de investigação e apoio acompanham de perto às investigações realizadas pela Polícia Civil do Ceará.

“O MP dispõe de acesso integral aos dados dos inquéritos policiais instaurados e atua de maneira firme na análise das provas produzidas, oferecendo as denúncias cabíveis sempre que entender presentes os requisitos legais”, afirmou o órgão.

“Além disso, o Ministério Público implantou um Painel de Business Intelligence (BI) que possibilita um monitoramento mais próximo e eficiente da tramitação dos inquéritos, garantindo maior transparência, celeridade e efetividade no combate à impunidade. Com essa atuação integrada e tecnológica, o MPCE reafirma seu compromisso institucional com a defesa da vida, a proteção da sociedade e a promoção da Justiça”.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar