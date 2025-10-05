Sesa reconhece caso suspeito de intoxicação por metanol em Fortaleza

Além do caso suspeito de intoxicação por metanol em Fortaleza, há um caso notificado em Quixeramobim

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que foi notificada oficialmente sobre um caso suspeito de intoxicação por metanol em Fortaleza . O POVO noticiou o caso nesse sábado, 4 . Vítima está internada no Hospital Regional da Unimed, na Capital.

"A respeito do caso suspeito em Fortaleza, no Hospital Regional da Unimed, a Sesa foi notificada oficialmente às 12 horas deste domingo", informou a Sesa.

Estado enviou nota técnica do MS aos municípios

De acordo com a Sesa, foi enviado nota técnica do Ministério da Saúde (MS) aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios, "reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento".

A orientação é que os municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.

"A Secretaria da Saúde do Ceará segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no Estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense", diz a Sesa em nota.