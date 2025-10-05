Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sesa reconhece caso suspeito de intoxicação por metanol em Fortaleza

Além do caso suspeito de intoxicação por metanol em Fortaleza, há um caso notificado em Quixeramobim
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que foi notificada oficialmente sobre um caso suspeito de intoxicação por metanol em Fortaleza. O POVO noticiou o caso nesse sábado, 4. Vítima está internada no Hospital Regional da Unimed, na Capital.

Neste domingo, 5, a pasta já havia informado o caso de um paciente internado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim. Ambos estão sob investigação.

"A respeito do caso suspeito em Fortaleza, no Hospital Regional da Unimed, a Sesa foi notificada oficialmente às 12 horas deste domingo", informou a Sesa. 

Estado enviou nota técnica do MS aos municípios

De acordo com a Sesa, foi enviado nota técnica do Ministério da Saúde (MS) aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios, "reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento".

A orientação é que os municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.

"A Secretaria da Saúde do Ceará segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no Estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense", diz a Sesa em nota.

Quando o caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol?

O caso é considerado suspeito quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas. 

São levados em consideração sintomas como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 e 24 horas após o consumo.

