Incêndio em cadeia de Quixadá é controlado por detentos

Incêndio atinge cadeia pública e é controlado por detentos em Quixadá

As chamas tiveram início em um quadro de energia elétrica; o caso aconteceu na sexta-feira, 3, por volta das 18 horas
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Um incêndio foi registrado no prédio da Cadeia Pública de Quixadá, localizada na rua Eusébio de Queiroz, no Centro do município, a 169,61 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na noite da sexta-feira, 3, por volta das 18 horas.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo já havia sido controlado pelos próprios detentos, que utilizaram extintores disponíveis na unidade prisional.

Ainda segundo a corporação, a guarnição de combate a incêndio foi acionada e deslocou-se até o local. Foi constatado que as chamas tiveram início em um quadro de energia elétrica.

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resfriamento da área afetada, garantindo a eliminação de riscos de reignição e a segurança do ambiente. Não houve registro de vítimas na ocorrência.

“O CBMCE reforça a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas e da presença de equipamentos de combate a incêndio em edificações, como medida fundamental para reduzir riscos e preservar vidas e patrimônios”, disse a corporação.

