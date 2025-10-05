Procissão com São Francisquinho encerra festejos em Canindé

Procissão de São Francisco 2025, em Canindé / Crédito: Júnior Cavalcanti/Divulgação

Após 11 dias de muita fé e devoção, os festejos de São Francisco das Chagas, em Canindé, que figura entre os maiores eventos para o santo católico no mundo, foram encerrados neste sábado, 4. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp As celebrações tiveram como marco final a procissão de São Francisquinho [nome carinhosamente dado por fiéis devido ao tamanho diminuto da imagem], onde centenas de milhares de fiéis acompanham a imagem de Francisco pelas ruas da cidade em direção à basílica.

LEIA TAMBÉM: Professor cearense recebe diploma de membro da Academia Mundial de Ciências Informações ainda iniciais do Santuário de São Francisco das Chagas estimam que mais de 700 mil pessoas de todas as regiões do Brasil tenham participado das celebrações este ano, quando são comemorados os 799 do falecimento do Santo e os 250 anos da chegada da imagem dele à Canindé. Procissão de São Francisco 2025, em Canindé Crédito: Júnior Cavalcanti/Divulgação A programação deste último dia de festejos começou logo cedo, com a celebração da missa dos Romeiros, na praça dos Romeiros, tradicional local de acolhida dos fiéis viajantes, às 5 horas da manhã.

Um pouco mais tarde, às 9h, o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, comandou a missa solene na quadra da gruta, um dos espaços sagrados da Basílica do Santuário de São Francisco. Durante a tarde, o reitor do Santuário, Frei Gilmar Nascimento, presidiu a última missa dos festejos, às 15 horas, e deu início à procissão de São Francisquinho, às 17. Confira imagens da procissão:

Fiéis celebram São Francisco das Chagas em festejos na cidade de Canindé, interior do Ceará Crédito: Divulgação/ Serviço de Comunicação do Santuário de Canindé

O público e a imagem saíram da praça da Basílica no trajeto de cerca de 1h30, que percorre as ruas Gervásio Martins, Joaquim Magalhães, Tabelião Facundo, Travessa Severiano Martins e faz o retorno até a Basílica. Durante os 11 dias de festejos, os romeiros e fiéis da cidade aproveitaram para agradecer bênçãos alcançadas, renovar votos, se confessar e fazer novos pedidos ao santo. Entre os destaque deste ano estiveram os ex-votos, objetos entregues por católicos ao santo, em agradecimento à cura de doenças em alguma parte do corpo.