Procissão com São Francisquinho encerra festejos em Canindé

Procissão com imagem de São Francisquinho encerra festejos do santo em CanindéParóquia estima que mais de 700 mil pessoas passaram pela cidade durante os 11 dias de celebração; festejos do ano que vem ganharão nova data devido às eleições
Após 11 dias de muita fé e devoção, os festejos de São Francisco das Chagas, em Canindé, que figura entre os maiores eventos para o santo católico no mundo, foram encerrados neste sábado, 4.
As celebrações tiveram como marco final a procissão de São Francisquinho [nome carinhosamente dado por fiéis devido ao tamanho diminuto da imagem], onde centenas de milhares de fiéis acompanham a imagem de Francisco pelas ruas da cidade em direção à basílica.
Informações ainda iniciais do Santuário de São Francisco das Chagas estimam que mais de 700 mil pessoas de todas as regiões do Brasil tenham participado das celebrações este ano, quando são comemorados os 799 do falecimento do Santo e os 250 anos da chegada da imagem dele à Canindé.
A programação deste último dia de festejos começou logo cedo, com a celebração da missa dos Romeiros, na praça dos Romeiros, tradicional local de acolhida dos fiéis viajantes, às 5 horas da manhã.
Um pouco mais tarde, às 9h, o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, comandou a missa solene na quadra da gruta, um dos espaços sagrados da Basílica do Santuário de São Francisco.
Durante a tarde, o reitor do Santuário, Frei Gilmar Nascimento, presidiu a última missa dos festejos, às 15 horas, e deu início à procissão de São Francisquinho, às 17.
O público e a imagem saíram da praça da Basílica no trajeto de cerca de 1h30, que percorre as ruas Gervásio Martins, Joaquim Magalhães, Tabelião Facundo, Travessa Severiano Martins e faz o retorno até a Basílica.
Durante os 11 dias de festejos, os romeiros e fiéis da cidade aproveitaram para agradecer bênçãos alcançadas, renovar votos, se confessar e fazer novos pedidos ao santo. Entre os destaque deste ano estiveram os ex-votos, objetos entregues por católicos ao santo, em agradecimento à cura de doenças em alguma parte do corpo.
“Uma quantidade muito grande de promessas pagas, principalmente em relação à saúde física. Muitas pessoas cortando os cabelos, pedindo bênçãos aos frades… se formaram inúmeras filas na casa dos milagres, muitas pessoas solicitando confissões… faz bem parte do ritual do romeiro. A gente viu isso muito de perto, sobretudo hoje, que o movimento foi bem grande”, conta Thiago Ribeiro, um dos religiosos presentes em Canindé.
Festa terá nova data no ano que vem devido às eleições
Com a previsão de que o dia da votação para presidente, senadores, deputados estaduais e governadores ocorra no dia 4 de outubro do ano que vem, a festa de São Francisco das Chagas irá ocorrer em nova data. Em 2026, as celebrações acontecerão entre os dias 7 e 17 do mês franciscano, a fim de possibilitar a plena participação do público.
O anúncio foi feito por Frei Gilmar durante a bênção final na Basílica. Segundo o reitor do Santuário, a medida tem como objetivo permitir que os romeiros de diversos locais do país venham participar da festa, sem descumprir com o dever cívico.
“Não tem condições de realizar nossa festa neste dia [4 de outubro]. A festa do próximo ano será de 7 a 17 de outubro. Vocês já vão se organizando as romarias, até porque muita gente vem de outros estados e nós temos que proporcionar um acolhimento e um período propício para todos”, explicou o frei.
Apesar do encerramento oficial ter ocorrido neste sábado, ainda haverá celebração de missas às 6h, 7h30, 9h e 18h na Quadra da Gruta. Ao meio-dia será realizado o arriamento das bandeiras e caminhada pelo comércio da região.
O momento é conhecido por marcar o fim extraoficial do festejo, onde os romeiros são benzidos e firmam o compromisso de voltar no ano seguinte.
