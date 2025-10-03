Estudo: reforma trabalhista deu economia de R$ 15 bi ao País

Volume de processos em 2024 no Brasil foi de 9.961 por milhão de habitantes / Crédito: FERNANDA BARROS

A queda no número de novos processos trabalhistas fez o Brasil economizar cerca de R$ 15 bilhões entre os anos de 2022 e 2024, conforme estudo feito em parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 2022, por exemplo, foram economizados R$ 8 bilhões; em 2023, cerca de R$ 6 bilhões. Já em 2024 houve um recuo para R$ 699 milhões, com o aumento da litigiosidade.

Leia mais Reforma trabalhista aumentou informalidade ao enfraquecer sindicatos, diz estudo inédito

Por 8 a 3, STF valida contrato intermitente criado na reforma trabalhista Sobre o assunto Reforma trabalhista aumentou informalidade ao enfraquecer sindicatos, diz estudo inédito

Por 8 a 3, STF valida contrato intermitente criado na reforma trabalhista A desaceleração, conforme as entidades autoras do estudo, evidencia a perda de fôlego do alívio fiscal e institucional promovido pela modernização das leis. A pesquisa considerou o quanto o País economizou com a redução de novos processos trabalhistas e também estimou o quanto pode ser atingido caso esses patamares se aproximem do observado nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com redução de custos para o judiciário, para as empresas e para os próprios trabalhadores em termos de novos litígios. “Comparamos nosso volume de processos, que em 2024 foi de 9.961 por milhão de habitantes, com a média da OCDE, de 3.486. Essa diferença é um termômetro claro do quanto os litígios ainda pressionam nossa economia”, pondera Rogério Caiuby, conselheiro executivo do MBC. “A reforma trabalhista foi fundamental para reverter o gargalo histórico da judicialização, mas a atual curva de crescimento nos distancia da média da OCDE e reforça a urgência de estruturarmos novas agendas para simplificar a legislação”, acrescenta.