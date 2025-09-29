Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.
Pequenos negócios do Ceará avançam em digitalização e uso de IA, revela pesquisa do Sebrae
No Estado, mais de 80% dos pequenos negócios já adotaram ferramentas de Inteligência Artificial — índice acompanha a média nacional e supera a do Nordeste
Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site.
Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies.
Leia Mais
ou Aceitar.
Os cookies nos ajudam a administrar este site.
Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies.
Política de privacidade
Aceitar