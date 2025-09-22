Concursos no Ceará: Aberta seleção para cargo de R$ 24 mil

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. Vagas para docentes em universidades são destaque

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 24,8 mil.

Total de nove certames estão com inscrições abertas para os interessados em ingressar no serviço público. São quase 1,9 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Na esfera estadual, destaque para a os últimos dias de inscrições para o concurso público para oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE). Há também diversos certames em prefeituras.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site . A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A taxa de inscrição varia conforme a vaga, de R$ 77,26 a R$ 201,46. A classificação dos candidatos será feita conforme prova de títulos e análise do plano de trabalho e do projeto de pesquisa.

As oportunidades preveem uma jornada semanal de 40 horas semanais e três patamares de remuneração mensal: de R$ 14.019,74 para Jovem Doutor; de R$ 19.758,57 para Júnior e; de R$ 24.802,62 para Sênior.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com cinco processos seletivos abertos para preencher vagas no cargo de professor visitante .

Para os demais setores, as inscrições abrem no dia 22 e seguem até 26 de setembro. Os e-mails e informações para inscrições estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC .

As inscrições para o setor de Infraestrutura de Transportes ocorrem entre os dias 22 e 24 de setembro e devem ser realizadas por meio do email [email protected] . Foi disponibilizado também o telefone (85) 99629-7129 para esclarecimento de dúvidas. Mais informações estão disponíveis no site .

As vagas estão abertas para os setores de estudo a seguir:

Universidade Federal do Cariri (6 vagas)

Está confirmada a reabertura das inscrições de processo seletivo da Universidade Federal do Cariri (UFCA). O processo é voltado apenas para o cargo de professores do magistério superior em Juazeiro do Norte e Barbalha, na unidade curricular de Economia e Finanças.

As vagas são voltadas a candidatos com formação superior e mestrado na área desejada.

A remuneração mensal para as vagas varia de R$ 4.326,60 a R$ 6.949,07, com 40 horas semanais de jornada.

A reabertura das inscrições segue até o dia 26 de setembro, na plataforma Forms/UFCA. A taxa de inscrição é de R$ 174.

Prefeitura de Lavras da Mangabeira (51 vagas)

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212.

A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida.

Veja abaixo as vagas disponibilizadas no certame:

Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4 vagas);

Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);

Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);

Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);

Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3 vagas);

Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);

Assistente Social (3 vagas);

Biólogo (1 vaga);

Engenheiro Agrônomo (1 vaga);

Médico Neuropsiquiatra Infantil (1 vaga);

Psicólogo (4 vagas);

Terapeuta Ocupacional (2 vagas);

Agente Administrativo (7 vagas);

Técnico em Agropecuária (1 vaga);

Topógrafo (1 vaga);

Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);

Coveiro (3 vagas);

Cozinheiro (5 vagas).

Prefeitura de Redenção (6 vagas)

A Prefeitura de Redenção (a 67 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher seis vagas na área de saúde, para o cargo de agente comunitário.

O edital destina as oportunidades para candidatos de nível médio e residir há pelo menos dois meses na área de atuação, contados a partir de setembro deste ano. A remuneração mensal prevista é de R$ 3.036 e a carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições estão disponíveis até o dia 5 de outubro, por meio do site da banca organizadora, a Universidade Patativa - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição custa R$ 120.

Prefeitura de Mauriti (136 vagas)

Foi confirmado pela Prefeitura de Mauriti (a 513 km de Fortaleza) a abertura de um novo concurso público. São 136 vagas e cadastro de reserva para diversas funções.

O certame é voltado a candidatos de nível médio e superior. A jornada de trabalho varia entre 20 horas e 40 horas semanais. As remunerações vão de R$ 1.518 a R$ 5.536,91 mensais.

O período de inscrições inicia na quinta-feira, 25 de setembro, e segue até o dia 16 de outubro.

A banca organizadora é a Universidade Regional do Cariri (Urca) e o valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, de R$ 150 a R$ 220. Mais informações no site da Urca.

Veja as vagas disponibilizadas no concurso público:

Área de educação

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (40 Vagas)

Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (3 Vagas)

Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

História Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

Letras Inglês Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

Letras Português Anos Finais do Ensino Fundamental (8 Vagas)

Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (6 Vagas)

Educador Físico (2 Vagas)

Educador Social (1 Vaga)

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (40 Vagas) Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (3 Vagas) Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas) História Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas) Letras Inglês Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas) Letras Português Anos Finais do Ensino Fundamental (8 Vagas) Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (6 Vagas) Educador Físico (2 Vagas) Educador Social (1 Vaga) Área da saúde

Farmacêutico (2 Vagas)

Fisioterapeuta (8 Vagas)

Fonoaudiólogo (4 Vagas)

Médico Psiquiatra (2 Vagas)

Médico Veterinário (2 Vagas)

Nutricionista (2 Vagas)

Odontólogo (8 Vagas)

Procurador Jurídico (2 Vagas)

Psicólogo (2 Vagas)

Terapeuta Ocupacional (4 Vagas)

Enfermeiro (8 Vagas)

Técnico em Enfermagem (5 Vagas)

Técnico em Saúde Bucal (4 Vagas)

Assistente Social (1 Vaga)

Farmacêutico (2 Vagas) Fisioterapeuta (8 Vagas) Fonoaudiólogo (4 Vagas) Médico Psiquiatra (2 Vagas) Médico Veterinário (2 Vagas) Nutricionista (2 Vagas) Odontólogo (8 Vagas) Procurador Jurídico (2 Vagas) Psicólogo (2 Vagas) Terapeuta Ocupacional (4 Vagas) Enfermeiro (8 Vagas) Técnico em Enfermagem (5 Vagas) Técnico em Saúde Bucal (4 Vagas) Assistente Social (1 Vaga) Demais áreas

Auditor Fiscal (1 Vaga)

Analista Ambiental (1 Vaga)

Agente de Trânsito (6 Vagas)

Fiscal de Tributos (3 Vagas)

Vigilante Ambiental (2 Vagas)

Técnico Ambiental (1 Vaga)

Prefeitura de Beberibe (309 vagas)

A Prefeitura de Beberibe (a 81 km de Fortaleza) anunciou a abertura de quatro editais de processos seletivos para preencher 309 vagas.

São vagas destinadas a candidatos dos níveis Fundamental, Médio e Superior. A remuneração das vagas varia entre R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83, com jornadas de trabalho semanal de 30 a 40 horas.

A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e o período de inscrições segue aberto até o dia 28 de setembro, com taxa de inscrição variando entre R$ 68 e R$ 148, a depender da vaga pretendida. O formulário e mais informações sobre os editais estão disponíveis no site da banca.

Confira as vagas disponibilizadas por edital:

Edital Nº 01/2025: Auxiliar de Administração (23 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas);

Guarda Patrimonial (20 vagas);

Agente de Alimentação Escolar (25 vagas);

Motorista Escolar (5 vagas);

Agente de Defesa Civil (2 vagas);

Auxiliar de Farmácia (3 vagas);

Auxiliar Pedagógico (22 vagas);

Cadastrador Imobiliário (3 vagas);

Fiscal de Obras e Posturas (6 vagas);

Guarda-Vidas (6 vagas);

Secretário Escolar (6 vagas);

Técnico em Edificações (3 vagas);

Técnico de Enfermagem (10 vagas);

Técnico de Informática (3 vagas);

Orientador Social (5 vagas);

Técnico Em Saúde Bucal (6 vagas);

Assistente Social (8 vagas);

Cirurgião Dentista (9 vagas);

Enfermeiro (7 vagas);

Farmacêutico (2 vagas);

Fisioterapeuta (4 vagas);

Fonoaudiólogo (4 vagas);

Nutricionista (3 vagas);

Psicólogo (10 vagas);

Terapeuta Ocupacional (3 vagas);

Médico Veterinário (1 vaga);

Analista Ambiental (2 vagas);

Turismólogo (1 vaga);

Fiscal Ambiental (3 vagas).

Auxiliar de Administração (23 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas); Guarda Patrimonial (20 vagas); Agente de Alimentação Escolar (25 vagas); Motorista Escolar (5 vagas); Agente de Defesa Civil (2 vagas); Auxiliar de Farmácia (3 vagas); Auxiliar Pedagógico (22 vagas); Cadastrador Imobiliário (3 vagas); Fiscal de Obras e Posturas (6 vagas); Guarda-Vidas (6 vagas); Secretário Escolar (6 vagas); Técnico em Edificações (3 vagas); Técnico de Enfermagem (10 vagas); Técnico de Informática (3 vagas); Orientador Social (5 vagas); Técnico Em Saúde Bucal (6 vagas); Assistente Social (8 vagas); Cirurgião Dentista (9 vagas); Enfermeiro (7 vagas); Farmacêutico (2 vagas); Fisioterapeuta (4 vagas); Fonoaudiólogo (4 vagas); Nutricionista (3 vagas); Psicólogo (10 vagas); Terapeuta Ocupacional (3 vagas); Médico Veterinário (1 vaga); Analista Ambiental (2 vagas); Turismólogo (1 vaga); Fiscal Ambiental (3 vagas). Edital Nº 02/2025: Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas).

Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas). Edital Nº 03/2025: Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas).

Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas). Edital Nº 04/2025: Professor de Educação Básica PEB II (40 vagas).

Prefeitura de Morrinhos (419 vagas)

A Prefeitura de Morrinhos (a 209 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 419 vagas em diversas ocupações. Ao todo são três editais abertos.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4.750.

As inscrições do concurso da Prefeitura de Morrinhos acontecem entre os dias 12 de setembro e 6 de outubro de 2025, no portal da entidade responsável pelo certame, o Instituto Consulpam. As taxas de inscrições variam de R$ 65,00 a R$ 140,00, dependendo do cargo.

As inscrições devem ser feitas nos sites específicos para cada edital:

CBM-CE (50 vagas)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a abertura de edital para contratação de 50 profissionais para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Também está prevista formação de cadastro de reserva, com 80 vagas.

O concurso público será para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do CBM-CE. A remuneração prevista varia de R$ 5.342,49 a R$ 8.408,32, para regime de dedicação exclusiva.

O concurso é voltado a candidatos de nível Superior, com idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. É estipulada no edital altura mínima de 1m62cm para candidatos do sexo masculino e de 1m57cm para candidatas do sexo feminino.

As inscrições estão disponíveis no site da banca do certame, o Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 210. O período para confirmar a participação será aberto no dia 15 de setembro (às 8 horas) e segue até 29 de setembro (às 17 horas).

Edital do CNU 2025 é publicado: veja datas, vagas e como se inscrever | OP News

Mais notícias de Economia