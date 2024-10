Professor da UFC é eleito membro afiliado da Academia Mundial de Ciências

Professor da UFC é eleito membro afiliado da TWAS 2024 Crédito: Arquivo pessoal

O professor Yuri Gomes Lima, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi eleito nessa segunda-feira, 7, membro afiliado da Academia Mundial de Ciências para o avanço da ciência nos países em desenvolvimento (TWAS -sigla em inglês) para o mandato de seis anos. Anualmente, o programa reconhece os cinco jovens cientistas mais talentosos de diversas regiões do mundo em desenvolvimento, reconhecendo seu potencial e contribuições para a Ciência. Desde 2017, Yuri é professor adjunto na UFC, onde fundou o grupo de pesquisa em Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica. O grupo atualmente conta com três professores e diversos alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A pesquisa "Jangada Dinâmica", financiada pelo Instituto Serrapilheira desde 2018, visa impulsionar as áreas de sistemas dinâmicos e teoria ergódica no Nordeste do Brasil.

Yuri explica que Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica são áreas consideradas novas na Matemática, e têm apresentado um enorme desenvolvimento ao longo desses pouco mais de 100 anos. 'Comumente conhecidas como Teoria do Caos, essas áreas buscam fornecer previsões de modelos complicados de analisar, por possuírem um caráter caótico. É aí que surge o famoso "efeito borboleta", que busca refletir o conceito de sensibilidade às condições iniciais: o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar, após talvez alguns anos (ou séculos), um furacão no Japão", explica o professor. Yuri conta sobre a importância de ter sido eleito como membro afiliado da TWAS. “Foi uma enorme felicidade, pois demonstra, com essa distinção internacional, que todo o esforço tem valido à pena e que estamos na direção correta”, afirma Yuri. A TWAS, desde 2007, criou a posição de afiliados para reconhecer jovens pesquisadores que, em momento decisivo de suas carreiras, podem oferecer energia e novas perspectivas à academia.