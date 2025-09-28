UFC tem 16 pesquisadores na lista dos mais influentes do mundo

UFC tem 16 pesquisadores na lista dos mais influentes do mundoA pesquisa é elaborada anualmente pela Universidade de Stanford (EUA) e publicada no repositório de dados da editora Elsevier
Levantamento indica que 16 pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) estão na lista dos cientistas mais influentes do mundo. Publicado no dia 16 de setembro, o levantamento é elaborado pela Universidade de Stanford (EUA) e publicado no banco de dados da editora acadêmica Elsevier.
São elaboradas duas listas: uma englobando toda a carreira, e outra com dados de citações apenas de 2024. Na primeira relação, de 230 mil cientistas, 16 são ligados à UFC. Já na segunda, que contabiliza mais de 236 mil, 17 nomes são citados. Oito pesquisadores são citados em ambas as listas.
Para a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, Regina Célia Monteiro, o reconhecimento internacional comprova o compromisso e qualidade da pesquisa realizada pela Universidade.
“A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação parabeniza cada pesquisador e pesquisadora que integra essas listas, expressão da dedicação, da colaboração e da inovação dos nossos docentes, fatores que consolidam a presença da UFC no cenário científico global”, afirma Regina.
Como é feito o levantamento?
O resultado considera o impacto das pesquisas a partir do número de citações, e não a quantidade de artigos escritos.
Para isso, a referência do levantamento é feita pela base de dados internacionais de análise da métrica científica, a Scopus, um banco de dados de resumos e citações de literatura da Editora Elsevier.
Em relação à metodologia, as listas apresentam 100 mil pesquisadores classificados pelo c-score, indicador que considera o impacto das citações, e aqueles que estão no percentual de 2% superior em seu subcampo de atuação.
Os resultados indicam o desempenho dos cientistas em 22 campos e 174 subcampos de conhecimento. Veja aqui a metodologia utilizada.
Veja a lista dos pesquisadores da UFC mais influentes ao longo de sua carreira
- Aldo Ângelo Lima - Departamento de Fisiologia e Farmacologia
- Antônio Gomes Souza Filho - Departamento de Física
- Birgit Arnholdt-Schmitt – Professora visitante da área de Biologia
- Célio Loureiro Cavalcante – Departamento de Engenharia Química
- Cláudia do Ó Pessoa – Departamento de Fisiologia e Farmacologia
- Fabiano A. N. Fernandes – Departamento de Engenharia Química
- Flávia Almeida Santos – Departamento de Fisiologia e Farmacologia
- Gonzalo J. Olmo – Professor visitante da área de Física e Astronomia
- Guilherme de Alencar Barreto – Departamento de Engenharia de Teleinformática
- Hans J. Hermann – Departamento de Física
- Jorg Heukelbach – Departamento de Saúde Comunitária
- Luiz Drude Lacerda – Instituto de Ciências do Mar (Labomar)
- Mohammed Saad Lahlou – Departamento de Fisiologia e Farmacologia
- Robert Wyn Owen – Professor pesquisador da área de Biotecnologia
- Sueli Rodrigues – Departamento de Tecnologia de Alimentos
- Victor Hugo C. de Albuquerque – Departamento de Engenharia de Teleinformática
Veja a lista dos pesquisadores da UFC mais influentes do mundo em 2024
- Andrey Chaves – Departamento de Física
- Antônio Gomes Souza Filho – Departamento de Física
- Breno Magalhães Freitas – Departamento de Zootecnia
- Elizabeth de Francesco Daher – Departamento de Medicina Clínica
- Fabiano A. N. Fernandes – Departamento de Engenharia Química
- Gandhi Rádis Baptista – Instituto de Ciências do Mar (Labomar)
- Hans J. Hermann – Departamento de Física
- Jorg Heukelbach – Departamento de Saúde Comunitária
- Josimar de Oliveira Eloy – Departamento de Farmácia
- Luiz Drude Lacerda – Instituto de Ciências do Mar (Labomar)
- Marcelo de Oliveira Soares – Instituto de Ciências do Mar (Labomar)
- Maria Valderez Ponte Rocha – Departamento de Engenharia Química
- Pedro Filho Noronha Souza – Departamento de Fisiologia e Farmacologia
- Rodrigo Silveira Vieira - Departamento de Engenharia Química
- Sueli Rodrigues – Departamento de Tecnologia de Alimentos
- Victor Hugo C. de Albuquerque – Departamento de Engenharia de Teleinformática