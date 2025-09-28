UFC tem 16 pesquisadores na lista dos mais influentes do mundo / Crédito: Reprodução/Viktor Braga/UFC

Levantamento indica que 16 pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) estão na lista dos cientistas mais influentes do mundo. Publicado no dia 16 de setembro, o levantamento é elaborado pela Universidade de Stanford (EUA) e publicado no banco de dados da editora acadêmica Elsevier. São elaboradas duas listas: uma englobando toda a carreira, e outra com dados de citações apenas de 2024. Na primeira relação, de 230 mil cientistas, 16 são ligados à UFC. Já na segunda, que contabiliza mais de 236 mil, 17 nomes são citados. Oito pesquisadores são citados em ambas as listas.

Para a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, Regina Célia Monteiro, o reconhecimento internacional comprova o compromisso e qualidade da pesquisa realizada pela Universidade. “A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação parabeniza cada pesquisador e pesquisadora que integra essas listas, expressão da dedicação, da colaboração e da inovação dos nossos docentes, fatores que consolidam a presença da UFC no cenário científico global”, afirma Regina. Como é feito o levantamento? O resultado considera o impacto das pesquisas a partir do número de citações, e não a quantidade de artigos escritos. Para isso, a referência do levantamento é feita pela base de dados internacionais de análise da métrica científica, a Scopus, um banco de dados de resumos e citações de literatura da Editora Elsevier.

Em relação à metodologia, as listas apresentam 100 mil pesquisadores classificados pelo c-score, indicador que considera o impacto das citações, e aqueles que estão no percentual de 2% superior em seu subcampo de atuação. Os resultados indicam o desempenho dos cientistas em 22 campos e 174 subcampos de conhecimento. Veja aqui a metodologia utilizada. Veja a lista dos pesquisadores da UFC mais influentes ao longo de sua carreira Aldo Ângelo Lima - Departamento de Fisiologia e Farmacologia



Antônio Gomes Souza Filho - Departamento de Física



Birgit Arnholdt-Schmitt – Professora visitante da área de Biologia



Célio Loureiro Cavalcante – Departamento de Engenharia Química



Cláudia do Ó Pessoa – Departamento de Fisiologia e Farmacologia



Fabiano A. N. Fernandes – Departamento de Engenharia Química



Flávia Almeida Santos – Departamento de Fisiologia e Farmacologia



Gonzalo J. Olmo – Professor visitante da área de Física e Astronomia



Guilherme de Alencar Barreto – Departamento de Engenharia de Teleinformática



Hans J. Hermann – Departamento de Física



Jorg Heukelbach – Departamento de Saúde Comunitária



Luiz Drude Lacerda – Instituto de Ciências do Mar (Labomar)

