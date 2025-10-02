Ceará recebe verba de R$ 130 milhões para novas unidades de saúde

A medida se soma à chegada de 43 novos médicos especialistas já começaram a atuar em 19 cidades do Estado.

O Governo Federal anunciou a liberação de aproximadamente R$ 130 milhões para construção de obras em novas unidades de saúde no Ceará , contemplando 50 novas unidades de atendimento em 44 municípios do Estado.

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, que visa reforçar o Sistema Único de Saúde (SUS) nos estados brasileiros. Com recursos do Novo PAC Seleções 2025, o plano inclui ainda a criação de oito Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e duas policlínicas, além de 40 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para fortalecer a atenção primária.

Durante evento de acolhimento realizado no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, ressaltou que o programa pretende garantir a redução do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

“O programa tem um foco muito claro: reduzir o tempo de espera, um dos gargalos do SUS. Com esta ação de hoje, ao acolher cada um de vocês, profissionais médicos, queremos garantir a interiorização e a regionalização dos atendimentos especializados."