Ceará recebe verba de R$ 130 milhões para novas unidades de saúde

Ceará recebe verba de R$ 130 milhões para novas unidades de saúdeAlém do incentivo financeiro, o Estado recebeu 43 novos médicos especialistas destruídos em 19 cidades
O Governo Federal anunciou a liberação de aproximadamente R$ 130 milhões para construção de obras em novas unidades de saúde no Ceará, contemplando 50 novas unidades de atendimento em 44 municípios do Estado.
A medida se soma à chegada de 43 novos médicos especialistas já começaram a atuar em 19 cidades do Estado.
LEIA TAMBÉM | Governo do Ceará abre crédito de mais de R$ 405 mi para saúde, concursos, metrô e aeroportos
A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, que visa reforçar o Sistema Único de Saúde (SUS) nos estados brasileiros. Com recursos do Novo PAC Seleções 2025, o plano inclui ainda a criação de oito Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e duas policlínicas, além de 40 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para fortalecer a atenção primária.
Durante evento de acolhimento realizado no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, ressaltou que o programa pretende garantir a redução do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.
“O programa tem um foco muito claro: reduzir o tempo de espera, um dos gargalos do SUS. Com esta ação de hoje, ao acolher cada um de vocês, profissionais médicos, queremos garantir a interiorização e a regionalização dos atendimentos especializados."
No âmbito nacional, o programa prevê a construção de 899 novas unidades de atendimento, com investimento total de R$ 2,5 bilhões, alcançando 26 estados. Além disso, 322 médicos especialistas já começaram a prestar serviço em 156 municípios. No Ceará, o Nordeste recebe o maior número desses profissionais: são 188 especialistas destinados à região.