PM é punida com permanência disciplinar em quartel após publicar vídeo lavando viatura no Ceará

Decisão está sujeita à recurso e foi baseada no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

A policial possui mais de 41 mil seguidores no Instagram e, no vídeo, publicado no ano passado, Mayara narra uma das funções que ela exerce dentro da corporação.

“Eu, por exemplo, já trabalhei interno. Hoje, tô na rua. Sou patrulheira e, às vezes, motorista. [...] Temos uma função ao final do serviço que é lavar a viatura e confesso que foi mais um desafio superado”, narra a agente.

A decisão interna da corporação foi baseada no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) que está sujeita à recurso.

O documento afirma que a policial violou o Código Disciplinar Militar pelo atos contrários aos “valores militares” e “deveres militares”, relacionados à disciplina e ao profissionalismo, respectivamente.