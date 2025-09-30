Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Doze pessoas são presas por integrar grupo criminoso em Fortaleza e Caucaia

Foram capturadas 12 pessoas que estavam em liberdade e cumpridos três mandados de prisão pessoas que já de estavam reclusas no sistema prisional
Mirla Nobre
Mais de dez pessoas suspeitas de integrar grupo criminoso foram presas na manhã desta terça-feira, 30, em Fortaleza e no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pela Polícia Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Até o momento, foram capturadas 12 pessoas que estavam em liberdade e cumpridos três mandados de prisão pessoas que já de estavam reclusas no sistema prisional.

As capturas aconteceram na operação "Nexus", contra um grupo criminoso de origem carioca. Além das prisões, houve apreensão de drogas, veículos e celulares.

As ações foram coordenadas pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) em conjunto com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), unidades especializadas da PC-CE.

