Doze pessoas são presas por integrar grupo criminoso em Fortaleza e Caucaia

Foram capturadas 12 pessoas que estavam em liberdade e cumpridos três mandados de prisão pessoas que já de estavam reclusas no sistema prisional

Mais de dez pessoas suspeitas de integrar grupo criminoso foram presas na manhã desta terça-feira, 30, em Fortaleza e no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pela Polícia Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Até o momento, foram capturadas 12 pessoas que estavam em liberdade e cumpridos três mandados de prisão pessoas que já de estavam reclusas no sistema prisional.