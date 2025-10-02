Gravidez segura é possível para pessoas com HIV

Sonho da maternidade pode ser vivido por mulheres soropositivas / Crédito: Reprodução/ Bárbara Danthéias (Ascom - HSJ)

Indivíduos A gestação pode ser vivida por mulheres cis e homens transgêneros. com vírus da imunodeficiência humana (HIV) são capazes de engravidar de forma natural, desde que consigam manter a carga viral indetectável durante o processo e, principalmente, próximo ao parto. LEIA MAIS | HIV/Aids: onde tomar PEP e fazer exame da IST de graça em Fortaleza

“Fiquei triste porque achava que o neném ia ficar triste também por não ser amamentado. Mas percebi que podia dedicar todo o amor e carinho ao bebê, que ele era muito amado por mim, pelos meus irmãos e pela minha mãe, que me acompanha em tudo. Hoje, meu filho já tem três anos, está lindo, saudável e muito amado, graças a Deus", comemora. VEJA MAIS | Incentivo ao aleitamento materno passa por mudanças trabalhistas Quais são os cuidados em um gravidez com diagnóstico de HIV? Para uma gestação sem prejuízos à saúde do feto é preciso alinhar cuidados. A infectologista e diretora clínica do HSJ, Lara Távora, orienta que, quando o paciente já sabe que tem o vírus, o tratamento deve ser feito com antirretroviral. A unidade médica usa três medicamentos: tenofovir, lamivudina e dolutegravir.

Seguindo os passos do tratamento, o vírus é controlado, ou seja, a quantidade de HIV torna-se não detectável. “Fazendo isso, conseguirá com que a gestação seja tranquila e que o risco de transmissão ao bebê zere”, aponta. De acordo com a infectologista, a transmissão mãe e filho é uma das mais altas que existem, se não for feito nada para prevenir. Quando não há tratamento, o risco é de 30% da criança nascer portadora do vírus. Conforme a diretora clínica do São José, as precauções para evitar o repasse são: diagnóstico precoce, pré-natal bem sucedido e testagem rápida anti-HIV.