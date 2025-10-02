Gravidez segura é possível para pessoas com HIV

Gravidez segura é possível para pessoas com HIVGestante deve seguir calendário de medicamentos e de exames para prevenir recém-nascido de uma eventual transmissão vertical. Amamentação não é recomendada
Indivíduos A gestação pode ser vivida por mulheres cis e homens transgêneros. com vírus da imunodeficiência humana (HIV) são capazes de engravidar de forma natural, desde que consigam manter a carga viral indetectável durante o processo e, principalmente, próximo ao parto.
No Estado, foram notificados 5.331 casos de gestantes com HIV desde 1983 até o dia 15 de setembro. A informação é da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).
É o caso de Laura, 40, (nome fictício), que aos 36 anos descobriu, durante exames de pré-natal, que estava com o vírus. "Foi um momento muito difícil para mim e para minha família, sobre a situação e a aceitação de que era possível, sim, continuar a viver convivendo com esse vírus enquanto gerava uma nova vida", relembra em matéria divulgada pela Sesa.
Laura foi encaminhada para o Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ), em Fortaleza, conseguindo ficar com a carga viral indetectável durante a gestação. Para isso, precisou abdicar da amamentação, pois o leite materno pode ser um meio de transmissão.
“Fiquei triste porque achava que o neném ia ficar triste também por não ser amamentado. Mas percebi que podia dedicar todo o amor e carinho ao bebê, que ele era muito amado por mim, pelos meus irmãos e pela minha mãe, que me acompanha em tudo. Hoje, meu filho já tem três anos, está lindo, saudável e muito amado, graças a Deus", comemora.
Quais são os cuidados em um gravidez com diagnóstico de HIV?
Para uma gestação sem prejuízos à saúde do feto é preciso alinhar cuidados. A infectologista e diretora clínica do HSJ, Lara Távora, orienta que, quando o paciente já sabe que tem o vírus, o tratamento deve ser feito com antirretroviral. A unidade médica usa três medicamentos: tenofovir, lamivudina e dolutegravir.
Seguindo os passos do tratamento, o vírus é controlado, ou seja, a quantidade de HIV torna-se não detectável. “Fazendo isso, conseguirá com que a gestação seja tranquila e que o risco de transmissão ao bebê zere”, aponta.
De acordo com a infectologista, a transmissão mãe e filho é uma das mais altas que existem, se não for feito nada para prevenir. Quando não há tratamento, o risco é de 30% da criança nascer portadora do vírus.
Conforme a diretora clínica do São José, as precauções para evitar o repasse são: diagnóstico precoce, pré-natal bem sucedido e testagem rápida anti-HIV.
Assim, será avaliado se há necessidade de AZT injetável, que é o primeiro medicamento a combater a imunodeficiência humana e pode reduzir a infecção parental. A aplicação, entretanto, depende da carga viral no pré-parto.
A médica indica que a única diferença entre uma gestação de uma pessoa vivendo com HIV para uma não reagente é o uso da medicação.
O acompanhamento médico se dará nos primeiros 18 meses de vida e, ao longo do tempo, o infectologista pediatra deve solicitar exames e acompanhar. Se após o período o estado do paciente apresentar normalidade e estabilidade, “a criança recebe alta e não tem mais risco de ter infecção pelo HIV nem no futuro”, assegura.
Além disso, ainda de acordo com a médica, o bebê necessita de fármacos nos primeiros 28 dias de vida. Lara informa que, tomadas todas as medidas, a chance da criança adquirir HIV é menor do que 1%.
O Hospital São José explica que recebe as gestantes soropositivas de cidades sem um centro de referência obstétrica com infectologista, preferencialmente, do interior do Estado. Não conta com maternidade.
Serviço
