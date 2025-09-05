Sanções dos Estados Unidos não afetam avanços do Brasil em Saúde, diz Padilha

Ministro Alexandre Padilha, que aguarda renovação do visto americano, minimizou as sanções impostas pelos EUA e diz que parcerias internacionais do Brasil em saúde e tecnologia não serão afetadas.

A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira, 05, durante visita ao Ceará para anunciar investimentos federais em Saúde.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que as sanções dos Estados Unidos não devem comprometer a atuação do Brasil na produção de medicamentos e tecnologia em Saúde.

Padilha também minimizou impactos das pressões externas, em especial da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mantém relações com o governo dos Estados Unidos.

“Não é qualquer atitude motivada por um clã — o clã Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos trair a pátria — não é qualquer atitude motivada por eles que vai afetar a liderança do Brasil e as parcerias do Brasil na produção de medicamentos, na produção de tecnologia, inclusive de empresas americanas que vão vir investir no Brasil. Já estão investindo e vão investir ainda mais”, afirmou.

Ministro da Saúde aguarda renovação do visto para os Estados Unidos

O ministro foi alvo de sanções do governo Trump em agosto deste ano. Com o visto vencido desde 2024, o Itamaraty solicitou a renovação do documento, mas ainda não houve resposta dos EUA.

O ministro ainda reforçou a posição do Governo Federal de independência no mercado global. "O Brasil chegou a mais de 400 mercados de exportação. Se os Estados Unidos não quiserem comprar, tem país que compra o produto brasileiro para gerar emprego e renda aqui no Brasil.”