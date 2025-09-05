Sanções dos Estados Unidos não afetam avanços do Brasil em Saúde, diz Padilha

Sanções dos Estados Unidos não afetam avanços do Brasil em Saúde, diz PadilhaMinistro Alexandre Padilha, que aguarda renovação do visto americano, minimizou as sanções impostas pelos EUA e diz que parcerias internacionais do Brasil em saúde e tecnologia não serão afetadas.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que as sanções dos Estados Unidos não devem comprometer a atuação do Brasil na produção de medicamentos e tecnologia em Saúde.
A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira, 05, durante visita ao Ceará para anunciar investimentos federais em Saúde.
Padilha também minimizou impactos das pressões externas, em especial da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mantém relações com o governo dos Estados Unidos.
“Não é qualquer atitude motivada por um clã — o clã Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos trair a pátria — não é qualquer atitude motivada por eles que vai afetar a liderança do Brasil e as parcerias do Brasil na produção de medicamentos, na produção de tecnologia, inclusive de empresas americanas que vão vir investir no Brasil. Já estão investindo e vão investir ainda mais”, afirmou.
Ministro da Saúde aguarda renovação do visto para os Estados Unidos
O ministro foi alvo de sanções do governo Trump em agosto deste ano. Com o visto vencido desde 2024, o Itamaraty solicitou a renovação do documento, mas ainda não houve resposta dos EUA.
O ministro ainda reforçou a posição do Governo Federal de independência no mercado global. "O Brasil chegou a mais de 400 mercados de exportação. Se os Estados Unidos não quiserem comprar, tem país que compra o produto brasileiro para gerar emprego e renda aqui no Brasil.”