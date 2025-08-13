Protesto de Agentes Comunitários de Saúde termina em confronto com a Polícia no Palácio da Abolição

Protesto de Agentes Comunitários de Saúde termina em confronto com a Polícia no Palácio da AboliçãoAgentes Comunitários de Saúde cobram o pagamento do vale-alimentação da categoria. Governo afirma que mantém diálogo com os servidores
Um ato realizado por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estaduais, em frente ao Palácio da Abolição, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 13, terminou em tensão e relatos de violência.
Os trabalhadores reivindicavam o pagamento do vale-alimentação, benefício que, segundo a categoria, já havia sido prometido pelo Governo Estadual.
De acordo com o Sindsaúde Ceará, que representa os servidores estaduais da Saúde, a maioria dos participantes era de mulheres, muitas delas com idade avançada, vindas de diferentes regiões do Estado.
O presidente do Sindicato, Quintino Neto, afirmou ter sido agredido por policiais durante o protesto, sendo atingido por spray de pimenta e empurrões. Ele foi imobilizado.
A manifestação, classificada pelo sindicato como pacífica, tinha como objetivo pressionar o governador Elmano de Freitas (PT) a cumprir o compromisso firmado com a categoria.
“Estamos falando de profissionais que percorrem comunidades todos os dias, acompanhando famílias e prevenindo doenças. O vale-alimentação é um direito básico e uma questão de respeito”, declarou Quintino.
O que o Governo do Ceará diz sobre o caso
Em nota, o Governo do Ceará informou que, durante o ato, alguns manifestantes teriam derrubado barreiras de proteção instaladas na área, o que motivou a intervenção da Polícia Militar.
O comunicado também destacou que o Estado mantém diálogo constante com a categoria e que uma nova reunião já está agendada para o início do próximo mês.