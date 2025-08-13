Protesto de Agentes Comunitários de Saúde termina em confronto com a Polícia no Palácio da Abolição

Protesto de agentes de saúde no Ceará termina em confronto com a Polícia Militar / Crédito: Reprodução/Sindsaúde Ceará

Um ato realizado por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estaduais, em frente ao Palácio da Abolição, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 13, terminou em tensão e relatos de violência. Os trabalhadores reivindicavam o pagamento do vale-alimentação, benefício que, segundo a categoria, já havia sido prometido pelo Governo Estadual.

De acordo com o Sindsaúde Ceará, que representa os servidores estaduais da Saúde, a maioria dos participantes era de mulheres, muitas delas com idade avançada, vindas de diferentes regiões do Estado. O presidente do Sindicato, Quintino Neto, afirmou ter sido agredido por policiais durante o protesto, sendo atingido por spray de pimenta e empurrões. Ele foi imobilizado. A manifestação, classificada pelo sindicato como pacífica, tinha como objetivo pressionar o governador Elmano de Freitas (PT) a cumprir o compromisso firmado com a categoria.