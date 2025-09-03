Justiça do CE garante a homem trans mastectomia por plano de saúde

Decisão judicial autorizou a cirurgia de mastectomia bilateral masculinizadora (Imagem ilustrativa) / Crédito: Alexander Grey/Unsplash

Uma decisão da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, julgada no último dia 22 de julho, autorizou a cirurgia de mastectomia bilateral masculinizadora de homem transexual pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. O serviço de saúde também foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais. O homem havia solicitado o procedimento pelo plano de saúde e era acompanhado por uma médica especialista. De acordo com o informe do processo, ele iniciou a harmonização, além de uma série de exames e consultas voltados à cirurgia.

Sem resposta sobre a liberação da cirurgia até o prazo estipulado, mesmo após o envio da documentação complementar e o fim da fase pré-operatória, o paciente decidiu acionar a Justiça para requerimento de autorização, sob pena de multa diária pelo descumprimento. A solicitação incluiu ainda um pedido de indenização por danos morais. Ambulatório para pessoas trans passa a funcionar no Hospital Universitário do Ceará (HUC) | LEIA MAIS A titular da Vara Cível, juíza Renata Santos Nadyer Barbosa, apontou que os procedimentos cirúrgicos mencionados são “essenciais à saúde psíquica da pessoa transexual, traduzindo-se na garantia de dignidade humana, da vida e da integridade física”. “A vida e a saúde humanas não podem, jamais, ficar à mercê do interesse meramente econômico da empresa fornecedora de serviço de plano de saúde, em especial decorrente de interpretação/aplicação das cláusulas contratuais em desconformidade com a legislação pátria”, afirmou Barbosa em sua decisão.

A cirurgia de mastectomia consiste na retirada do tecido mamário para manter um tórax com aparência masculina. O procedimento de afirmação de gênero pode ser realizado por pessoas que não se identificam com o corpo feminino. A Amil respondeu através de nota: "A Amil respeita todos os contratos e cumpre integralmente todas as decisões judiciais, regulamentos e leis. Neste caso específico, a liminar já foi cumprida". Políticas públicas para população trans: a importância de ações transversais | SAIBA MAIS