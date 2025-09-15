Setembro Amarelo: Movimento Saúde Mental promove atividades gratuitas no Bom Jardim

Movimento Saúde Mental oferece uma série de atividades terapêuticas e profissionalizantes para moradores do território do Grande Bom Jardim, em Fortaleza / Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Entre os dias 15 e 17 de setembro, o Movimento Saúde Mental (MSM) promove uma série de atividades gratuitas em alusão à campanha do Setembro Amarelo. As ações, que acontecem entre às 9 horas e às 15 horas, serão realizadas na Palhoça Comunitária, no Grande Bom Jardim, em Fortaleza. A programação, gratuita e aberta ao público, inclui: roda de conversa sobre o tema “Movimento pela Vida: Acolher, Escutar e Cuidar”, oficina de arteterapia “Jardim da Mente”, oficina “Plantas medicinais e seus efeitos no cuidado da saúde mental”, Feira de Cuidados, oficina “A escuta do corpo: a dança como poética do acolhimento de si e do outro”, e a Caminhada pela Vida.

"Essas atividades não apenas ajudam no tratamento de transtornos mentais, mas também promovem o bem-estar geral, o autoconhecimento e a expressão de sentimentos. Assim, atende a diferentes necessidades e preferências, tornando o cuidado com a saúde mental mais abrangente. Além de contribuir para o fortalecimento dos laços comunitário e sociais, da rede de apoio e solidariedade que são essenciais para a resiliência e a saúde mental coletiva", avalia. E acrescenta: "Quando as pessoas se sentem parte de um grupo e se apoiam mutuamente, o impacto positivo se estende para toda a comunidade, promovendo também dignidade e cidadania, pois ao empoderar os moradores de áreas periféricas, ajudamos a restaurar a dignidade e a autoestima, elementos fundamentais para a saúde mental". Conheça o Movimento Saúde Mental

As atividades da organização são desenvolvidas baseadas na Abordagem Sistêmica Comunitária (ASC), uma socioterapia multidisciplinar e de múltiplo impacto que atua na prevenção e na transformação do sofrimento psíquico e existencial do ser humano. A ASC foi desenvolvida autopoieticamente pelo MSM e, em 2018, foi reconhecida como inovação em saúde mental pela Mental Health Innovation Network (MHIN), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS). Confira a programação completa: 15 de setembro - 9 horas