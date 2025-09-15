Setembro Amarelo: Movimento Saúde Mental promove atividades gratuitas no Bom Jardim

Setembro Amarelo: Movimento Saúde Mental promove atividades gratuitas no Bom JardimProgramação gratuita e aberta ao público conta com roda de conversa, oficinas de arte e de plantas medicinais, feira de cuidados e caminhada
Entre os dias 15 e 17 de setembro, o Movimento Saúde Mental (MSM) promove uma série de atividades gratuitas em alusão à campanha do Setembro Amarelo. As ações, que acontecem entre às 9 horas e às 15 horas, serão realizadas na Palhoça Comunitária, no Grande Bom Jardim, em Fortaleza.
A programação, gratuita e aberta ao público, inclui: roda de conversa sobre o tema “Movimento pela Vida: Acolher, Escutar e Cuidar”, oficina de arteterapia “Jardim da Mente”, oficina “Plantas medicinais e seus efeitos no cuidado da saúde mental”, Feira de Cuidados, oficina “A escuta do corpo: a dança como poética do acolhimento de si e do outro”, e a Caminhada pela Vida.
Terapeuta e coordenadora da Palhoça Comunitária, Ana Paula Fernandes destaca que a promoção de atividades terapêuticas que vão além da medicalização, oferece uma abordagem sistêmica e humanizada para a saúde mental, reconhecendo o ser humano em sua totalidade, considerando sua dimensão biopsicosocioespiritual.
"É importante reconhecer que em muitas circunstâncias, medicação e atividades terapêuticas que fortalecem a autoestima e o autoconhecimento são complementares e trabalham juntas pelo processo de cuidado e superação de muitos casos de ansiedade e depressão, por exemplo", pontua.
A terapeuta destaca também a importância de organizações como o MSM para a promoção da saúde mental dos moradores de territórios periféricos. Para ela, o acesso a serviços gratuitos e essenciais, torna o acolhimento mais humanizado, criando um ambiente de confiança, onde as pessoas se sentem seguras para buscar ajuda.
"Essas atividades não apenas ajudam no tratamento de transtornos mentais, mas também promovem o bem-estar geral, o autoconhecimento e a expressão de sentimentos. Assim, atende a diferentes necessidades e preferências, tornando o cuidado com a saúde mental mais abrangente. Além de contribuir para o fortalecimento dos laços comunitário e sociais, da rede de apoio e solidariedade que são essenciais para a resiliência e a saúde mental coletiva", avalia.
E acrescenta: "Quando as pessoas se sentem parte de um grupo e se apoiam mutuamente, o impacto positivo se estende para toda a comunidade, promovendo também dignidade e cidadania, pois ao empoderar os moradores de áreas periféricas, ajudamos a restaurar a dignidade e a autoestima, elementos fundamentais para a saúde mental".
Conheça o Movimento Saúde Mental
Criado em 1996, o Movimento Saúde Mental iniciou suas atividades com o objetivo de promover espaços de escuta e acompanhamento terapêutico para famílias em situação de vulnerabilidade social, no território do Grande Bom Jardim.
Atualmente, a organização promove ações terapêuticas e profissionalizantes para moradores da região, atendendo especialmente usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II Comunitário do Bom Jardim, seus familiares, responsáveis e à comunidade em geral.
As atividades da organização são desenvolvidas baseadas na Abordagem Sistêmica Comunitária (ASC), uma socioterapia multidisciplinar e de múltiplo impacto que atua na prevenção e na transformação do sofrimento psíquico e existencial do ser humano.
A ASC foi desenvolvida autopoieticamente pelo MSM e, em 2018, foi reconhecida como inovação em saúde mental pela Mental Health Innovation Network (MHIN), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS).
Confira a programação completa:
15 de setembro - 9 horas
- Roda de conversa sobre o tema da campanha “Movimento pela Vida: Acolher, Escutar e Cuidar”.
Participação: Rane Félix (coordenadora de Políticas de Saúde Mental da Secretaria da Saúde do Ceará), Natália Tatanka (psicóloga e coordenadora de sustentabilidade do MSM), Dr. Raimundo Gleison Alves da Silva (médico, residente de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará na Palhoça do MSM), Neto Pitaguary (enfermeiro e liderança indígena), Magda Ferreira (arteterapeuta), Cícera da Silva Araújo (coordenadora do CAPS II Comunitário do Bom Jardim), Carine Franco (articuladora de Saúde Mental da Cores V) e Gláucia Cavalcante (enfermeira e voluntária do MSM).
15 de setembro - 13 horas
- Oficina de arteterapia “Jardim da Mente”
Participação: Ana Paula Fernandes e Igor Premal (terapeutas do MSM)
16 de setembro - 9 horas
- Oficina “Plantas medicinais e seus efeitos no cuidado da saúde mental”
Participação: Vilma Nogueira (Projeto Betânia)
16 de setembro - 13 horas
- Feira de Cuidados.
Serão oferecidos gratuitamente os atendimentos de diversas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): Quick Massage, Auriculoterapia, Argiloterapia, Ventosaterapia, Reflexologia, Reiki, Biomagnetismo, Quiropraxia, além de aferição de pressão, teste de glicemia e Orientação Jurídica.
17 de setembro - 9 horas
- Oficina “A escuta do corpo: a dança como poética do acolhimento de si e do outro”
Participação: Raimundo Severo Júnior (médico psiquiatra)
17 de setembro - 15 horas
- Caminhada pela Vida.
Marcha pelas ruas do Bom Jardim para celebrar a vida, levando alegria e esperança para todos.
Serviço
Data: 15 a 17 de setembro
Local: Palhoça Comunitária do Movimento Saúde Mental (Rua Dr. Fernando Augusto, 985 - Bom Jardim)
Contato: Milene Madeiro (coordenação de comunicação do MSM) - (88) 99633.5994