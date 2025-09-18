Cuca Jangurussu terá mutirão com serviços de saúde

Fortaleza recebe mutirão da saúde no Cuca Jangurussu / Crédito: FERNANDA BARROS

O Cuca Jangurussu, localizado em Fortaleza, será palco de um mutirão da saúde, que acontece na próxima quarta-feira, 24, das 18h às 22h. A iniciativa, executada pela Prefeitura de Fortaleza, reúne serviços gratuitos voltados para a prevenção de doenças, cuidados básicos e rodas de conversas.



Entre as atividades, a população terá acesso à testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição orientada de preservativos, lubrificantes e auto testes de HIV. O mutirão também contará com vacinação para pessoas que atendam aos critérios das campanhas em andamento. Serão disponibilizados imunizantes contra tétano, gripe, COVID-19, HPV, hepatite B, tríplice viral e meningite. Outro destaque da programação são as rodas de conversa, que vão abordar temas como prevenção ao câncer de mama, saúde do adolescente (com jogos educativos) e saúde mental. A ação contará com o tradicional “ônibus colorido”, que integra campanhas itinerantes de saúde pela cidade. Serviço

Mutirão da Saúde no Cuca Jangurussu