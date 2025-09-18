Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuca Jangurussu terá mutirão com serviços de saúde

Veja serviços que serão oferecidos em mutirão da saúde no Cuca Jangurussu

A ação contará com diversas atividades, como rodas de conversas, aplicação de vacinas, testagem rápida para hepatites B e C, além de outros serviços
Autor Fabrícia Braga
Tipo Notícia

O Cuca Jangurussu, localizado em Fortaleza, será palco de um mutirão da saúde, que acontece na próxima quarta-feira, 24, das 18h às 22h. A iniciativa, executada pela Prefeitura de Fortaleza, reúne serviços gratuitos voltados para a prevenção de doenças, cuidados básicos e rodas de conversas.

Entre as atividades, a população terá acesso à testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição orientada de preservativos, lubrificantes e auto testes de HIV.

O mutirão também contará com vacinação para pessoas que atendam aos critérios das campanhas em andamento. Serão disponibilizados imunizantes contra tétano, gripe, COVID-19, HPV, hepatite B, tríplice viral e meningite.

Outro destaque da programação são as rodas de conversa, que vão abordar temas como prevenção ao câncer de mama, saúde do adolescente (com jogos educativos) e saúde mental. A ação contará com o tradicional “ônibus colorido”, que integra campanhas itinerantes de saúde pela cidade.

Serviço


Mutirão da Saúde no Cuca Jangurussu


Data: 24 de setembro (quarta-feira)
Horário: 18h às 22h
Local: Cuca Jangurussu

