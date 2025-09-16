Foguetório de facção na RMF: Polícia capturou suspeitos em 7 bairros

Foguetório de facção na RMF: Polícia capturou suspeitos em 7 bairrosAo todo, 19 pessoas foram presas ou apreendidas em Fortaleza e Maranguape suspeitas de envolvimento em ato convocado pelo Comando Vermelho (CV)
As Forças de Segurança do Estado prenderam ou apreenderam 19 pessoas após o foguetório convocado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) na noite dessa segunda-feira, 15, em diversas partes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que as capturas ocorreram nos bairros Autran Nunes (quatro homens), Parque Santa Maria (dois homens), Paupina (dois homens), Vicente Pinzón (um homem e um adolescente), Cristo Redentor (dois homens) e Floresta (três homens e três adolescente), todos em Fortaleza.
Também ocorreu a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente no bairro Novo Maranguape, em Maranguape, na RMF. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
No bairro Bom Jardim, em Fortaleza, a SSPDS divulgou que uma arma de fogo calibre 12 foi apreendida em uma área de vegetação.
O POVO ainda apurou que, no bairro Cais do Porto, dois homens foram presos, por volta das 22 horas, portando uma pistola calibre .380 e dois carregadores com munições calibre 9mm.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a dupla foi presa após a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) ser acionada diante do relato de que um grupo armado, composto por cerca de 15 homens, havia se dirigido à Rua Titã, em uma comunidade conhecida como Senzala.
De acordo com as informações repassadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o grupo havia ido até o local “com o objetivo de assumir o domínio territorial da área”.
Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram até o local e se deparam com Jean Janilson de Sousa Alves e Pablo Viana dos Santos.
Ainda de acordo com o APF, os dois chegaram a tentar fugir pelos telhados das residências, mas foram capturados. Além da pistola e dos carregadores, nas proximidades do local onde a dupla foi encontrada, a PM apreendeu uma motocicleta que constava como roubada.
Além das prisões, fogos de artifício e celulares foram apreendidos com os suspeitos. O delegado Ricardo Pinheiro, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), as investigações prosseguem para identificar mais suspeitos de envolvimento nos atos da noite dessa segunda.
Entenda o que motivou o foguetório na Grande Fortaleza
O foguetório registrado na noite dessa segunda em diversos pontos da Grande Fortaleza havia sido convocado pelo CV nas redes sociais ainda no domingo, 14. A manifestação marcou a adesão de diversos integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE) de comunidades como o Lagamar, localizado no bairro São João do Tauape, e do Vicente Pinzón.
Ainda na noite da segunda, também pelas redes sociais, circularam “salves” atribuídos à GDE em que a facção afirmava que seus membros passariam a integrar o Terceiro Comando Puro (TCP).
Uma outra queima de fogos coletiva foi convocada para as 19 horas desta terça-feira, 16, como forma de marcar essa mudança. (Com informações de Mirla Nobre)