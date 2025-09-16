Foguetório de facção na RMF: Polícia capturou suspeitos em 7 bairros

Intensa queima de fogos foi registrada em vários pontos da Região Metropolitana de Fortaleza para comemorar avanço do Comando Vermelho em novas áreas / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As Forças de Segurança do Estado prenderam ou apreenderam 19 pessoas após o foguetório convocado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) na noite dessa segunda-feira, 15, em diversas partes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que as capturas ocorreram nos bairros Autran Nunes (quatro homens), Parque Santa Maria (dois homens), Paupina (dois homens), Vicente Pinzón (um homem e um adolescente), Cristo Redentor (dois homens) e Floresta (três homens e três adolescente), todos em Fortaleza.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a dupla foi presa após a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) ser acionada diante do relato de que um grupo armado, composto por cerca de 15 homens, havia se dirigido à Rua Titã, em uma comunidade conhecida como Senzala.

De acordo com as informações repassadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o grupo havia ido até o local “com o objetivo de assumir o domínio territorial da área”.

Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram até o local e se deparam com Jean Janilson de Sousa Alves e Pablo Viana dos Santos.

