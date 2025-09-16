Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Foguetório de facção na RMF: Polícia capturou suspeitos em 7 bairros

Ao todo, 19 pessoas foram presas ou apreendidas em Fortaleza e Maranguape suspeitas de envolvimento em ato convocado pelo Comando Vermelho (CV)
Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
As Forças de Segurança do Estado prenderam ou apreenderam 19 pessoas após o foguetório convocado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) na noite dessa segunda-feira, 15, em diversas partes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que as capturas ocorreram nos bairros Autran Nunes (quatro homens), Parque Santa Maria (dois homens), Paupina (dois homens), Vicente Pinzón (um homem e um adolescente), Cristo Redentor (dois homens) e Floresta (três homens e três adolescente), todos em Fortaleza.

Também ocorreu a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente no bairro Novo Maranguape, em Maranguape, na RMF. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

No bairro Bom Jardim, em Fortaleza, a SSPDS divulgou que uma arma de fogo calibre 12 foi apreendida em uma área de vegetação.

O POVO ainda apurou que, no bairro Cais do Porto, dois homens foram presos, por volta das 22 horas, portando uma pistola calibre .380 e dois carregadores com munições calibre 9mm.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a dupla foi presa após a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) ser acionada diante do relato de que um grupo armado, composto por cerca de 15 homens, havia se dirigido à Rua Titã, em uma comunidade conhecida como Senzala.

De acordo com as informações repassadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o grupo havia ido até o local “com o objetivo de assumir o domínio territorial da área”.

Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram até o local e se deparam com Jean Janilson de Sousa Alves e Pablo Viana dos Santos.

Ainda de acordo com o APF, os dois chegaram a tentar fugir pelos telhados das residências, mas foram capturados. Além da pistola e dos carregadores, nas proximidades do local onde a dupla foi encontrada, a PM apreendeu uma motocicleta que constava como roubada.

Além das prisões, fogos de artifício e celulares foram apreendidos com os suspeitos. O delegado Ricardo Pinheiro, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), as investigações prosseguem para identificar mais suspeitos de envolvimento nos atos da noite dessa segunda.

Entenda o que motivou o foguetório na Grande Fortaleza

O foguetório registrado na noite dessa segunda em diversos pontos da Grande Fortaleza havia sido convocado pelo CV nas redes sociais ainda no domingo, 14. A manifestação marcou a adesão de diversos integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE) de comunidades como o Lagamar, localizado no bairro São João do Tauape, e do Vicente Pinzón.

Ainda na noite da segunda, também pelas redes sociais, circularam “salves” atribuídos à GDE em que a facção afirmava que seus membros passariam a integrar o Terceiro Comando Puro (TCP).

Uma outra queima de fogos coletiva foi convocada para as 19 horas desta terça-feira, 16, como forma de marcar essa mudança. (Com informações de Mirla Nobre)

