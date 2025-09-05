Ceará: 40 municípios recebem novas ambulâncias do Samu e unidades odontológicas móveis

40 municípios cearenses serão beneficiados com novos veículos para atendimento à saúde da população / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Ceará recebeu ontem, 5, 40 novos veículos destinados à rede de Saúde. A entrega faz parte de uma parceria do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, com investimento superior a R$ 13 milhões. Uma cerimônia de entrega simbólica dos equipamentos foi realizada na manhã no Palácio da Abolição, em Fortaleza. O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que cumpre agenda no Ceará para anunciar investimentos.

Ao todo, 17 municípios receberam novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará. Do total de veículos, 16 são Unidades de Suporte Básico (USB), para renovação da frota, e uma Unidade de Suporte Avançado (USA). O investimento foi de R$ 5 milhões. “Com essas novas viaturas do Samu, renovamos 70% da frota do Samu no Ceará”, disse Elmano. Outros 23 municípios receberam Unidades Odontológicas Móveis (UOMs). Os veículos, semelhantes a ambulâncias, oferecem estrutura para consultas e exames, com aparelhos de raio-x, além de procedimentos. Cerca de R$ 8,7 milhões foram investidos nos equipamentos. De acordo com o governo, o objetivo é levar atendimento odontológico a populações com maior dificuldade de acesso, como pessoas em situação de rua, assentados, indígenas, quilombolas e comunidades em áreas rurais e periferias urbanas.

40 municípios cearenses serão beneficiados com novos veículos para atendimento à saúde da população Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Municípios que receberam Unidades Odontológicas Móveis (UOM): Acaraú, Amontada, Barroquinha, Boa Viagem, Canindé, Caridade, Chorozinho, Crateús, Ibaretama, Independência, Itarema, Itatira, Morada Nova, Ocara, Palmácia, Parambu, Poranga, Quixeramobim, Salitre, Santa Quitéria, Tauá, Tejuçuoca e Tururu. Municípios que receberam novas ambulâncias do Samu: Caucaia, Forquilha, Graça, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Jaguaribara, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Maranguape, Novo Oriente, Reriutaba, Santana do Acaraú, Ubajara, Umirim e Horizonte, neste último caso como ampliação da frota.