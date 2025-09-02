Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teto de sala em escola municipal de Mombaça desaba no fim de semana

Escola passou por reformas durante nove meses. Ninguém estava na sala no momento do acontecido
Autor Bárbara Mirele
Bárbara Mirele
Tipo Notícia

O teto de uma das salas da Escola de Ensino Fundamental (EEF) Professora Laura Alencar Benevides, no município de Mombaça, desabou no último sábado, 30. A instituição teve início nas obras de reforma em junho de 2024, e foi entregue em março deste ano, totalizando nove meses de reparos.

Escola foi reformada no ano passado

No site oficial da prefeitura, é possível ver que a data inicial de reforma foi em 12 de junho de 2024, com data prevista para 31 de dezembro do mesmo ano.

Porém, a obra foi entregue apenas em 21 de março de 2025, três meses depois do prazo inicial. O valor total dos reparos foi de R$ 2.363.208,28, ainda de acordo com o site da prefeitura.

Alunos de sala onde teto desabou foram realocados

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) confirmou que na tarde do último sábado, 30, o forro do teto de uma sala de aula desabou parcialmente.

“Elucidamos que a referida unidade de ensino estava desocupada no momento do ocorrido. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) foi imediatamente acionada para iniciar a avaliação dos danos e os reparos necessários”, afirma a nota.

A pasta também informou que, para garantir a segurança e continuar com as aulas, os alunos da turma foram realocados a outro ambiente, “assegurando que as atividades de ensino não fossem interrompidas”, finalizou a nota.

