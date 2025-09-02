Teto de sala em escola municipal de Mombaça desaba no fim de semana

Escola passou por reformas durante nove meses. Ninguém estava na sala no momento do acontecido

O teto de uma das salas da Escola de Ensino Fundamental (EEF) Professora Laura Alencar Benevides, no município de Mombaça , desabou no último sábado, 30. A instituição teve início nas obras de reforma em junho de 2024, e foi entregue em março deste ano, totalizando nove meses de reparos.

Escola foi reformada no ano passado

No site oficial da prefeitura, é possível ver que a data inicial de reforma foi em 12 de junho de 2024, com data prevista para 31 de dezembro do mesmo ano.

Porém, a obra foi entregue apenas em 21 de março de 2025, três meses depois do prazo inicial. O valor total dos reparos foi de R$ 2.363.208,28, ainda de acordo com o site da prefeitura.

Alunos de sala onde teto desabou foram realocados

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) confirmou que na tarde do último sábado, 30, o forro do teto de uma sala de aula desabou parcialmente.

“Elucidamos que a referida unidade de ensino estava desocupada no momento do ocorrido. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) foi imediatamente acionada para iniciar a avaliação dos danos e os reparos necessários”, afirma a nota.