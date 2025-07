Prefeitura lança pacote de obras com reforma de hospitais e postos

Programa "Saúde que Cuida Fortaleza" é lançado nesta segunda-feira, 28. Iniciativa integra o plano "Fortaleza Inclusiva" / Crédito: Lara Vieira/O POVO

A Prefeitura lançou na manhã desta segunda-feira, 28, o programa "Saúde que Cuida Fortaleza", um conjunto de ações voltadas à melhoria da Rede Municipal de Saúde. A iniciativa contempla reformas em unidades de saúde, expansão de serviços e modernização da gestão e do atendimento. O anúncio do programa ocorreu no auditório do Paço Municipal, no Centro. A iniciativa integra o plano "Fortaleza Inclusiva", apresentado no último dia 14 de julho.

Um dos principais destaques é a requalificação e expansão de hospitais estratégicos da Capital. Conforme o prefeito Evandro Leitão (PT), será feita a entrega de 30 leitos de UTI e 36 de enfermaria na próxima quinta-feira, 31, no Instituto Doutor José Frota (IJF). O 5º andar da unidade estava em obras desde 2024, que foram interrompidas no final da gestão passada. “Assumimos essa obra com apenas 50% concluída. Ela estava prevista para setembro, mas conseguimos antecipar a entrega devido à urgência da demanda por leitos de UTI. No total, estamos entregando mais de 60 leitos”, disse Evandro. Segundo o prefeito, o investimento foi de R$ 10 milhões, com apoio do Governo Federal. Outra requalificação, que deve ser entregue até janeiro de 2026, é a do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A unidade tinha 60 leitos. Com a entrega, serão 10 leitos de UTI e 144 de enfermaria.

“O hospital estava em uma situação muito difícil, com paredes praticamente caindo. Fechamos tudo e iniciamos uma obra para fazer um novo hospital”, relatou o prefeito. A unidade atenderá moradores do Conjunto Ceará, Grande Lisboa, Jurema e parte de Caucaia. Conforme a secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, a reabertura será feita de forma escalonada. A prioridade será do setor da Maternidade. O Hospital deve atender a população residente do Conjunto Ceará, Grande Lisboa e até parte do município de Caucaia. A Santa Casa de Misericórdia também deve ser reaberta de forma gradual até 31 de dezembro. Segundo a gestão municipal, a meta é disponibilizar 100 leitos até o fim de agosto, mais 100 até o final de outubro e mais 74 até o encerramento de 2025, totalizando 274 leitos.

Outra ação é a reforma de 87 dos 134 postos de saúde da Cidade. Destes, 25 entram em reforma com entrega prevista até o fim de 2025. Um novo posto de saúde no bairro Mondubim também será construído. Além disso, foi anunciada a seleção de novos gestores para todos os postos, com resultado a ser publicado ainda nesta segunda-feira, 28. Ainda passarão por reformas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Vila Velha e Itaperi, com investimento de R$ 1,9 milhão. Durante as obras, os atendimentos devem ser mantidos. Também está prevista a reforma e ampliação do Hospital da Mulher Dra. Zilda Arns, com a entrega de 18 novas enfermarias e 49 leitos até o final de 2025.