Deputados aprovam fundo para o Hospital da PM

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) / Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta terça-feira, 2, duas mensagens do Poder Executivo, assinadas pelo governador Elmano de Freitas (PT). Um que cria um fundo para destinação de recursos para a manutenção do Hospital da Polícia Militar (HPM) e outro que reestrutura a Secretaria da Saúde (Sesa). Os dois textos foram enviados no mês passado, mas o deputado da oposição, Cláudio Pinho (PDT) solicitou vistas nas comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e na de Orçamento. Com isso, as propostas voltaram à pauta nesta terça, sendo aprovadas nas comissões e no plenário.