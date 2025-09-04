Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nasce a primeira lhama da Faculdade de Veterinária da Uece

O primeiro filhote de lhama nasceu na Fazenda da Faculdade de Veterinária da Uece no município de Guaiuba, no Interior do Ceará
Autor Alice Barbosa
A primeira lhama da Fazenda da Faculdade de Veterinária, da Universidade Estadual do Ceará (Uece) nasceu na manhã desta quinta-feira, 4, no município de Guaiúba, no Interior do Estado.

Conforme uma publicação divulgada nas redes sociais da Uece, esse nascimento marca um importante passo no projeto de criação e pesquisa com lhamas no Ceará.

O projeto de criação e pesquisa desses animais é fruto da parceria entre a Uece e a Fiocruz, visando “coletar nanocorpos do sangue de lhamas para produção de vacina e testes diagnósticos, já com resultados promissores", explica a Universidade.

As lhamas são originárias da América do Sul, mais especificamente da região da Cordilheira dos Andes, que compreende principalmente os países Peru e Bolívia, mas também podem ser encontradas no Chile, Argentina e Colômbia.

