Família de criança com leucemia pede ajuda para custear medicamento avaliado em R$ 200 mil

Durante o tratamento oncológico, a criança apresentou reação grave à medicação e a família busca ajuda para custear o novo medicamento / Crédito: Arquivo Pessoal

A família de Augusto Sávio Gomes Tavares, de 3 anos, iniciou uma campanha nas redes sociais para custear a medicação do tratamento oncológico da criança, que luta contra a leucemia. Avaliado em R$200 mil, o medicamento precisa ser obtido até o dia 2 de setembro, período em que se inicia o próximo bloco de quimioterapia. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Em entrevista ao O POVO, o bombeiro Armando Tavares Neto, pai de Augusto, contou que a necessidade de arrecadar o valor surgiu após o hospital negar a troca do medicamento utilizado no início do tratamento.

De acordo com o bombeiro, a família descobriu a doença da criança, diagnosticada com leucemia linfoide aguda (LLA), no começo deste ano e, desde então, já precisou realizar empréstimos para cobrir os custos do tratamento. Caso Augusto: da descoberta da doença às complicações no tratamento A doença enfrentada por Augusto foi descoberta no início do ano, mas os sintomas iniciais começaram ainda no final de 2024. “Nós percebemos que ele estava um pouco anêmico, no final do ano passado, e ele estava com a barriga muito inchada”, explica o bombeiro. Na época, a família estava passando o final do ano na cidade natal dos pais de Augusto, em Belém, no Pará. Ao retornar para Fortaleza, no início do ano, o casal decidiu marcar uma consulta para avaliar a condição de saúde do filho. Durante um almoço rotineiro, Augusto reclamou que tinha engolido um osso de galinha e que estava com dores na garganta. Rapidamente a mãe da criança, a terapeuta ocupacional Ewerlin Bruna Tavares saiu do serviço e levou o filho à emergência hospitalar.