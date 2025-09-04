Governo autoriza a construção de nove escolas em tempo integral em oito municípios do Ceará

Meta do governo é universalizar a educação em tempo integral no Ceará até 2026 / Crédito: Thiago Gaspar/Casa Civil

O Governo do Ceará autorizou, na manhã desta quinta-feira, 4, a construção de nove novas escolas em tempo integral. As unidades vão beneficiar oito municípios: Amontada, Canindé, Camocim, Crato, Icapuí, Itapajé, Maracanaú e Fortaleza. Na Capital, duas unidades serão erguidas nos bairros Maraponga e Pedras. Ao todo, serão oito Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), com investimento de R$ 89,98 milhões, e uma Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP), no município de Amontada, que terá custo de R$ 16,79 milhões. As novas unidades devem ter capacidade para atender mais de 4.800 adolescentes.

Elmano explicou que a implantação das escolas segue a análise da demanda, considerando o número de alunos por município e a localização para construir unidades próximas às residências dos jovens. Presente durante o evento, o prefeito de Itapajé, Nonatinho, destacou que a implantação das escolas tem impactos sociais. “Os nossos jovens têm sido constantemente afligidos por muitas ameaças à vida e à sua dignidade. A escola em tempo integral ajuda na produção do ensino sistemático, mas também vai ajudar a formar o jovem na sua concepção completa, nas competências socioemocionais, no trabalho, no esporte”, disse.