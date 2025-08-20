Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia cumpre 70 mandados contra facção criminosa cearense

Polícia cumpre 70 mandados contra facção criminosa cearense

As ações resultaram da Operação Nocaute V que foi deflagrada na manhã desta quarta, 20, pela Polícia Civil no Ceará, Piauí e Maranhão
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Polícia Civil do Ceará (PC/CE) cumpriu, nesta quarta-feira, 20, 70 mandados de prisão contra pessoas investigadas por integrar a organização criminosa de origem cearense Guardiões do Estado (GDE), sendo 30 de pessoas em liberdade; e 40 cumpridos em unidades prisionais. A operação acontece no Ceará e nos estados do Piauí e do Maranhão.

LEIA MAIS | Para impedir denúncias à Polícia, criminosos ameaçam moradores no Mondubim

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Além dos mandados de prisão, houve apreensão de drogas e solicitação do bloqueio de até R$ 13 milhões das contas dos investigados.

No Ceará, as medidas ocorrem especialmente na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na Região Sul e Norte do Estado.

Leia mais

As ações resultaram da Operação Nocaute V que foi deflagrada na manhã desta quarta, 20, pela PC/CE, em quase todas as Áreas Integradas de Segurança do Ceará, segundo a Polícia.

Um efetivo de mais de 200 Delegados e Oficiais Investigadores de Polícia participam da Operação Nocaute V.

A operação é coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO); Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Atualizada às 08h47min

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar