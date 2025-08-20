Polícia cumpre 70 mandados contra facção criminosa cearense

Polícia cumpre 70 mandados contra facção criminosa cearenseAs ações resultaram da Operação Nocaute V que foi deflagrada na manhã desta quarta, 20, pela Polícia Civil no Ceará, Piauí e Maranhão
A Polícia Civil do Ceará (PC/CE) cumpriu, nesta quarta-feira, 20, 70 mandados de prisão contra pessoas investigadas por integrar a organização criminosa de origem cearense Guardiões do Estado (GDE), sendo 30 de pessoas em liberdade; e 40 cumpridos em unidades prisionais. A operação acontece no Ceará e nos estados do Piauí e do Maranhão.
Além dos mandados de prisão, houve apreensão de drogas e solicitação do bloqueio de até R$ 13 milhões das contas dos investigados.
No Ceará, as medidas ocorrem especialmente na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na Região Sul e Norte do Estado.
As ações resultaram da Operação Nocaute V que foi deflagrada na manhã desta quarta, 20, pela PC/CE, em quase todas as Áreas Integradas de Segurança do Ceará, segundo a Polícia.
Um efetivo de mais de 200 Delegados e Oficiais Investigadores de Polícia participam da Operação Nocaute V.
A operação é coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO); Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e Departamento de Inteligência Policial (DIP).
Atualizada às 08h47min