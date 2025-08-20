Polícia cumpre 70 mandados contra facção criminosa cearense

Polícia cumpre 70 mandados de prisão e bloqueia R$ 13 milhões em operação contra facção criminosa / Crédito: Reprodução/ PC-CE

A Polícia Civil do Ceará (PC/CE) cumpriu, nesta quarta-feira, 20, 70 mandados de prisão contra pessoas investigadas por integrar a organização criminosa de origem cearense Guardiões do Estado (GDE), sendo 30 de pessoas em liberdade; e 40 cumpridos em unidades prisionais. A operação acontece no Ceará e nos estados do Piauí e do Maranhão. LEIA MAIS | Para impedir denúncias à Polícia, criminosos ameaçam moradores no Mondubim

