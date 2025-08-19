Cerca de 90% do Ceará foi afetado por seca relativa em julho de 2025

Foto de apoio ilustrativo: Monitor de Secas de julho de 2025 aponta seca relativa em 88,7% do território / Crédito: FCO_FONTENELE.

Ceará registrou seca em 88,7% do território em julho. O dado veio mediante estudo mais recente do Monitor de Secas. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), trata-se do cenário mais crítico desde janeiro de 2024, quando praticamente todo o Estado estava comprometido. Baixa umidade do ar no Ceará pode agravar doenças respiratórias; ENTENDA



No mês passado, a variação foi de aproximadamente 13%, com destaque para o avanço da seca fraca, caracterizada por redução no plantio, déficits hídricos mais prolongados e pastagens ou lavouras que não se restabeleceram por completo.

De acordo com Júnior Vasconcelos, pesquisador da Funceme, existem cinco níveis de seca: fraca, moderada, grave, extrema e excepcional. Assim, o Estado sofre com cerca de 88% do território com seca fraca e em torno de 25% de seca moderada. O pesquisador informa que a população pode sofrer os impactos em temperaturas mais altas, com uma evaporação maior da água no solo, e baixa umidade do ar. "Requer atenção no Estado. O cenário pode se acentuar e ficar um pouco pior, principalmente na região do Sertão Central e Inhamuns, devido a estiagem do segundo semestre, com baixíssima pluviometria", analisa.

Seca e estiagem: qual a diferença dos cenários? Em entrevista anterior ao O POVO, Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia pela Funceme, informa que a estiagem se refere à redução ou ausência de chuvas, em que a perda de umidade do solo é superior à reposição. Já a seca trata-se desse episódio de forma prolongada, durante um período suficiente para que a falta de precipitação provoque desequilíbrio hidrológico, com consequências ambientais, econômicas e sociais. Para a tese, ela usa os conceitos do glossário do Monitor de Secas. "Conforme suas próprias definições, os dois eventos estão relacionados", explica.

