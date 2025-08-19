Governo do Ceará amplia sistemas de abastecimentos de água em 19 municípios

Governo do Ceará amplia sistemas de abastecimento de água em 22 comunidades rurais de 19 municípios / Crédito: Divulgação | Casa Civil

O Governo do Ceará ampliou sistemas de abastecimento de água de 19 municípios do Estado. Iniciativa ocorre por meio de uma parceria firmada nesta terça-feira, 19, entre a administração estadual, a Companhia de Água e Esgoto (Cagece), o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) e prefeituras. Leia também: Casa do Estudante do Ceará celebra 91 anos de história e acolhimento

Ação deve beneficiar 2.704 famílias, distribuídas em 22 comunidades rurais. Cidades contempladas são: Acaraú, Altaneira, Araripe, Baixio, Catarina, Crato, Ererê, Graça, Granjeiro, Irauçuba, Itapipoca, Jaguaruana, Missão Velha, Morada Nova, Morrinhos, Ocara, Potiretama, Porteiras, Salitre. No geral serão investidos mais de R$ 1,4 milhão para a perfuração de poços profundos e a instalação de estações de tratamento e abastecimento de água. Na solenidade de hoje, que contou com a presença do governador Elmano de Feitas (PT), foi assinado o termo de compromisso para a execução da iniciativa.

"Essa união entre a comunidade, governo estadual e prefeituras permite o Sisar ser um sucesso. Estamos efetivamente juntos e viva as comunidades que constroem o Sisar no seu dia a dia", disse Elmano. O Sisar é uma Organização não Governamental (ONG), formada por associações comunitárias, que facilita o desenvolvimento e manutenção das estruturas implantadas pela Cagece de forma autossustentável.

Marcondes Ribeiro, presidente da instituição, explica como vai funcionar na prática a parceria firmada: a Cagece vai entregar a tubulação, a prefeitura do município é responsável por buscar os materiais e pelo trabalho de escavação e o sistema de integração assenta e gerência o processo, entre outros. "Quem vai ser beneficiado com essas ampliações são as comunidades mais carentes do Ceará (...) As famílias mais invisíveis, que a população urbana não consegue visualizar (...) Ampliações vão servir para levar água encanada até a porta de cada residência (...) Pra reduzir as doenças causadas pela questão hídrica", diz Ribeiro, citando o desejo de que até o final do ano todos os sistemas estejam prontos. Para José Leite, diretor de Gestão Corporativa da Cagece que participou do momento, atuação da gestão estadual na ação é decisiva. "É um orgulho, uma satisfação ter esses sistemas de abastecimento funcionando e levando a água que é vida para a população”, afirmou.