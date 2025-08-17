Tempo no Ceará hoje: saiba onde choveu, temperaturas e previsão

Tempo no Ceará hoje: saiba onde choveu, temperaturas e previsãoParte do Estado registrou precipitação no início deste domingo, 17; veja previsão do tempo para o Ceará e onde choveu hoje, com as maiores e menores temperaturas
Parte do Ceará registrou chuva na madrugada e na manhã deste domingo, 17. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Segundo dados de radar da Fundação, a chuva começou ainda na noite do sábado, 16, por volta das 22 horas, em partes de Caucaia, Fortaleza e Maranguape. A precipitação continuou, de forma intermitente, ao longo da madrugada, chegando à manhã de domingo.
A macrorregião mais afetada pelas precipitações foi o Litoral de Fortaleza, com registros passageiros também no Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns, e parte do Litoral do Pecém. Em todos os casos, no entanto, a chuva foi pontual e de baixa intensidade.
Até o momento, não há dados sobre as maiores e menores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas. Embora os registros sejam sempre atualizados às 7 horas, os postos de coleta por vezes não enviam as medições em fins de semana e feriados.
Maiores e menores temperaturas do Ceará nas últimas 24 horas
Nos registros de temperatura, a oscilação no Estado foi de aproximadamente 18 °C a mais de 35 °C entre o sábado e este domingo.
O maior registro foi em Camocim, com 35,2 °C, enquanto o local mais frio do Ceará nas últimas 24 horas foi Penaforte, com 18,3 °C. Veja mais detalhes a seguir.
Maiores temperaturas do Ceará nas últimas 24 horas
- Camocim: 35,2 °C;
- Parambu: 34,4 °C;
- Russas: 34,4 °C;
- Varjota: 34,3 °C;
- Santa Quitéria: 34,1 °C.
Menores temperaturas do Ceará nas últimas 24 horas
- Penaforte: 18,3 °C;
- Crato: 18,7 °C;
- São Benedito: 19,3 °C;
- Poranga: 19,6 °C;
- Missão Velha: 20,6 °C.
Previsão do tempo: Funceme indica chances de chuva ao longo do dia
Ainda segundo a Funceme, há possibilidade de mais chuvas no Ceará no restante deste domingo. De acordo com a Fundação, as chances de tempo instável são altas, ainda durante a manhã, no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, e Maciço de Baturité. Caso haja mais precipitações, no entanto, a ocorrência deve ser isolada e passageira.
Para a tarde e a noite do domingo, por sua vez, não há previsão de chuvas no Ceará. Na madrugada da segunda-feira, 18, há baixa possibilidade de precipitação, que também deve ser isolada e passageira, no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.
