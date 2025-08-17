Tempo no Ceará hoje: saiba onde choveu, temperaturas e previsão

Praia de Maceió, em Camocim, cidade com maior temperatura do Ceará nas últimas 24 horas / Crédito: JL Rosa em 17.6.2021

Parte do Ceará registrou chuva na madrugada e na manhã deste domingo, 17. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo dados de radar da Fundação, a chuva começou ainda na noite do sábado, 16, por volta das 22 horas, em partes de Caucaia, Fortaleza e Maranguape. A precipitação continuou, de forma intermitente, ao longo da madrugada, chegando à manhã de domingo.